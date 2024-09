Türkiye : Cérémonie commémorative et funérailles de la militante américano-turque tuée par des soldats israéliens

- Le corps d'Aysenur Ezgi Eygi a été ramené dans la ville côtière de Didim, dans le sud-ouest de la Türkiye, suite aux procédures d'autopsie à Izmir

Par Gizem Nisa Cebi (revue de presse : Anadolu -15 septembre 2024)*

Une cérémonie commémorative et des funérailles ont eu lieu ce samedi dans le sud-ouest de la Türkiye pour la militante américano-turque tuée le 6 septembre par des soldats israéliens.

Au cours de la cérémonie au domicile d'Aysenur Ezgi Eygi, dans la ville côtière égéenne de Didim, à Aydin, des prières ont été observées pour la jeune femme, décédée à l'âge de 26 ans.

Son corps a été ramené dans sa maison familiale dans le quartier d'Altinkum. Le père d'Eygi, Mehmet Suat Eygi, son mari d'origine pakistanaise, Hamid Mazhar Ali, et un groupe de proches étaient accompagnés de Mahinur Ozdemir Goktas, le ministre turc de la famille et des services sociaux.

Le ministre turc de la Justice, Yılmaz Tunc, a également rendu visite à la famille pour présenter ses condoléances.

Après les prières au domicile familial, son corps a été emmené à la mosquée centrale de Didim pour une cérémonie funéraire.

Après les prières, les citoyens se sont rassemblés devant la maison et ont scandé “Mort à Israël“.

Le corps d'Eygi sera enterré après les prières du midi à la mosquée centrale de Didim.

- Abattue lors d'une manifestation pacifique

Avant sa mort, Eygi s'était rendue en Cisjordanie pour soutenir la résistance palestinienne contre l'occupation israélienne, selon les rapports du Mouvement de solidarité internationale.

Le 3 septembre dernier, Eygi est allée observer une manifestation dans la ville de Beita à Naplouse et s'opposer aux colonies israéliennes illégales qui y ont été établies.

Le mouvement a rapporté que dans la journée du 6 septembre, Eygi a été intentionnellement ciblée et tuée par un sniper israélien posté sur un des toits proches de l’endroit de la manifestation.

Des témoins oculaires ont rapporté qu’Eygi se trouvait loin de la zone de manifestation lorsqu’elle a été ciblée par le tir du sniper. Elle a été emmenée dans un hôpital palestinien, mais n’a pu être sauvée malgré tous les efforts déployés par les médecins.

Les missions diplomatiques turques à Tel Aviv et à Jérusalem ont coordonné le transfert du corps de la militante de Tel Aviv à Bakou, en Azerbaïdjan, avant son dernier voyage vers la Türkiye.

Les autorités turques ont reçu le corps d’Eygi dans la journée du vendredi et l’ont transporté à l’Institut de médecine légale d’Izmir pour autopsie.

La Türkiye a également lancé jeudi une enquête sur le meurtre en vertu du droit national.

L’autopsie a révélé qu’une balle était entrée par la partie inférieure de son oreille.

Eygi a reçu une balle dans la tête lors d’une manifestation pacifique et est décédée plus tard dans un hôpital palestinien.

L’autopsie réalisée par l’Institut de médecine légale d’Izmir a révélé que la cause de son décès était une fracture du crâne, une hémorragie cérébrale et des lésions des tissus cérébraux. Il y avait une blessure causée par l’entrée d’une balle, mais pas de blessure de sortie du projectile. Selon la même source, les fragments métalliques de la balle sont en cours d’analyse et les procédures d’autopsie se poursuivent toujours.

Traduit de l’anglais par Mounir Bennour.

*Source : Anadolu

