LE FRONT DU FEU AVANCE

Par Manlio Dinucci (9 août 2024)*

Dans cette émission**, des témoignages exclusifs dramatiques du dernier Rapport ONU sur les conditions des détenus palestiniens dans les prisons israéliennes. Images exclusives sur le massacre des Palestiniens qui continue à Gaza et s’étend à la Cisjordanie et à Jérusalem.

“Les États-Unis reconnaissent le rival de Maduro comme vainqueur des élections vénézuéliennes. Le Secrétaire d’État Anthony Blinken déclare qu’existent des preuves écrasantes de la victoire d’Edmundo Gonzalez, bien que le président Nicolas Maduro ait revendiqué la victoire” : ainsi décrète Washington. L’attaque ne vient pas que de l’administration Biden : Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, aujourd’hui principal soutien et financier de Donald Trump (après avoir soutenu Biden) compare Nicolas Maduro à “un âne” et annonce être prêt à affronter le “leader autocratique” dans un combat corps à corps.

En même temps Washington fomente de violentes manifestations à l’intérieur du Venezuela, pendant lesquelles a été abattue uns statue de Hugo Chavez, le leader historique qui a libéré le Venezuela -le pays qui a les plus grandes réserves pétrolifères du monde- de la domination étasunienne. La politique de Washington est claire : tout pays qui se rend souverain en se soustrayant à la domination étasunienne -centre focal de la domination de l’Occident- devient un ennemi à combattre et abattre. Voilà la politique qui allume et alimente les flammes de la guerre qui se propagent dans le monde. Mais l’Occident est en train de perdre la domination qu’il a exercée pendant de siècles. Emblématique en est le fait que les BRICS, dont l’axe est fondé sur l’alliance entre Russie et Chine, se sont élargis de cinq à dix et continuent à l’étendre.

Dans de cadre s’insèrent la guerre contre la Russie, conduite par les États-Unis et les puissances européennes, et la guerre qu’Israël et USA répandent au Moyen-Orient avec le principal objectif de frapper l’Iran. Dans cette guerre se consume le génocide du peuple palestinien, condamné comme tel par la Cour Internationale de Justice, principal organe judiciaire des Nations Unies. Les assassinats ciblés de leaders du Hamas et du Hezbollah par Israël ont amorcé une réaction en chaîne aux issues catastrophiques possibles.

* Source: Bref résumé de la revue de presse internationale Grandangolo de vendredi 9 août 2024 sur la chaîne TV italienne Byoblu

**https://www.byoblu.com/2024/08/09/il-fronte-del-fuoco-avanza-grandangolo-pangea-la-rassegna-stampa-internazionale-di-byoblu/

Traduit de l’italien par M-A P