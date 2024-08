L'armée israélienne perd 10 mille soldats, entre morts et blessés, dans des combats à Gaza

Revue de presse : Yeni Safak (4 août 2024)*

"Yediot Aharonot" a cité le père d'un soldat de la brigade "Nahal" disant qu'"il n'y a jamais eu une telle situation dans l'histoire des guerres israéliennes, pas même en 1948".

Un journal hébreu a fait état, dimanche, d'un déficit de l'armée israélienne estimé à dix mille soldats "tués ou blessés" lors des combats dans la bande de Gaza.

"L'armée souffre d'un manque d'au moins dix mille soldats qui ont été tués ou blessés au cours des longs mois de combat dans la bande de Gaza", a rapporté journal Yediot Aharonot​​​​​​​.

Le media hebraïque a affirmé qu'environ "un millier de soldats israéliens rejoignent chaque mois le département de réadaptation du ministère de la Défense après avoir été blessés pendant la guerre".

Le journal a critiqué la Knesset (Parlement) pour ses vacances d'été, du 22 juillet dernier jusqu'à la mi-octobre, sans approuver la législation étendant le service militaire obligatoire.

Le journal cite le père d'un des soldats de la Brigade Nahal, qui travaille actuellement à Rafah : "Il n'y a jamais eu une telle situation dans l'histoire des guerres israéliennes, pas même en 1948. Des soldats mènent un combat à l'intérieur du territoire ennemi, sous les ordres d'Israël, dans des conditions défavorables, pendant une période de "dix mois consécutifs".

Selon le journal, des femmes soldats travaillant dans l'unité de surveillance dans le nord du plateau du Golan (Syrie occupée) ont été "arbitrairement informées ces derniers jours qu'elles serviraient encore quatre mois, alors qu'elles étaient censées être démobilisées le mois prochain (septembre)".

L'une des mères des femmes soldats a indiqué : "Elles en ont été informées sans explication et sans donner de réponses, comme si elles étaient soudainement mises devant un fait accompli".

Le 14 juillet dernier, le gouvernement israélien a approuvé à l'unanimité un projet de loi prolongeant de 32 mois à 36 mois le service des soldats réguliers dans l'armée, ce qui a suscité la colère des soldats qui étaient sur le point de mettre fin à leur service militaire, selon la même source.

Pour que le projet de loi entre en vigueur, la Knesset doit le voter en trois lectures, ce qui n'a pas eu lieu, car la Knesset était en vacances d'été.

Avec un soutien américain, Israël mène une guerre dévastatrice contre Gaza depuis le 7 octobre 2023, faisant plus de 130 000 victimes entre morts et blessés Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, dans un contexte de destruction massive et de famine meurtrière.

Au mépris de la communauté internationale, Tel Aviv poursuit la guerre, ignorant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU visant à y mettre fin immédiatement, ainsi que les ordonnances de la Cour internationale de Justice appelant à prendre des mesures préventives d'actes de génocide et à améliorer la situation humanitaire catastrophique à Gaza.

