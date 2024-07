"Stop génocide!" - Manifestation à Paris le 6 juillet

Infos CAPJPO-Europalestine du 3/7/24 *

Ce n’est pas parce que les médias aux ordres ne parlent plus de la Palestine et que tout est focalisé sur les élections législatives, que nous allons nous abstenir de manifester pour l’arrêt du terrible génocide qui se poursuit à Gaza.

Ils peuvent redoubler leur chantage à l’antisémitisme (il suffit désormais de porter un keffieh pour se faire taxer d’antisémite !), cela ne va pas nous faire taire.

Tous les jours, des dizaines de victimes civiles des bombardements israéliens à Gaza ; les chars qui écrasent désormais les Palestiniens déplacés dans leurs tentes, où qu’ils soient ; la torture de milliers de Gazaouis kidnappés pendant 7 mois, comme le directeur de l’hôpital Shifa ; les camions d’aide alimentaire toujours bloqués par Israël et la famine qui s’aggrave avec des enfants qui meurent de faim chaque jour ; les déchets qui s’amoncellent partout au milieu des destructions ; l’eau stagnante faute de carburant pour la pomper, la chaleur, la surpopulation, l’impossible hygiène ; les scorpions et serpents qui s’infiltrent du coup dans les tentes ; l’hépatite A et les maladies de peau qui prospèrent, le choléra qui menace…

STOP GÉNOCIDE !

DES SANCTIONS CONTRE ISRAËL !

LIBERTÉ POUR LES PALESTINIENS !

BOYCOTT D’ISRAËL ET DE SES SOUTIENS, Y COMPRIS DANS LES URNES !

EN FRANCE COMME À GAZA, LE FASCISME NE PASSERA PAS !

VENEZ MANIFESTER AVEC NOUS CE SAMEDI 6 JUILLET

AU DÉPART DE LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À PARIS, À 15 H

POUR DÉFILER JUSQU’À LA FONTAINE DES INNOCENTS (CHÂTELET - LES HALLES)

Venez en famille ! Dans de nombreuses villes, comme Manchester (Angleterre) et Rotterdam (Pays-Bas), ce sont les enfants qui ont conduit les manifestations ce week-end, en solidarité avec les enfants de Gaza, premières victimes du génocide en cours. Selon l’ONU, 21.000 enfants sont manquants à Gaza !

*Source : CAPJPO-Europalestine