Gouvernement de Gaza : le nombre de journalistes tués s'élève à 160

- Après avoir annoncé la mort du journaliste Muhammad Abdullah Mishmish, directeur des programmes de la radio « Sawt Al-Aqsa »

Par Dilara Afifi (revue de presse : Anadolu – 16 juillet 2024)*

Le bureau des médias du gouvernement dans la bande de Gaza a annoncé mardi que le nombre de journalistes tués était passé à 160 depuis le déclenchement de la guerre israélienne le 7 octobre.

Le bureau a déclaré dans un communiqué consulté par Anadolu : "Le nombre de journalistes tués s'est élevé à 160 journalistes, hommes et femmes, depuis le début de la guerre génocidaire dans la bande de Gaza, après l'ascension de son collègue journaliste Muhammad Abdullah Mishmish, directeur de programme à la radio Sawt Aqsa".

Le communiqué n'indique pas les circonstances de la mort de Mishmish ni la date de sa mort, mais ces derniers jours ont été marqués par d'importants bombardements israéliens contre plusieurs zones de la bande de Gaza, dont certaines ont été classées selon les déclarations de l'armée israélienne comme « sûres ».

Plus tôt mardi, le gouvernement de Gaza, dirigé par le mouvement Hamas, a annoncé que 40 Palestiniens avaient été tués et 99 autres ont été blessés dans deux massacres simultanés commis par l'armée israélienne dans le centre et le sud de la bande de Gaza.

Le bureau du gouvernement a déclaré dans un communiqué : « Le premier massacre a eu lieu dans la région d'Al-Mawasi, à l'ouest de la ville de Khan Younès, au sud de la bande de Gaza, et le second a visé une école appartenant à l'UNRWA qui héberge des personnes déplacées à Nuseirat dans le centre de la bande de Gaza.

La guerre menée par Israël depuis le 7 octobre 2023, avec le soutien américain, à Gaza a fait plus de 127 000 morts et blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 personnes disparues dans un contexte de destructions massives et de famine qui ont coûté la vie à des dizaines d'enfants.

Tel Aviv poursuit la guerre, ignorant les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU visant à l'arrêter immédiatement, ainsi que les ordres de la Cour internationale de Justice de prendre des mesures pour prévenir les actes de génocide et améliorer la situation humanitaire catastrophique à Gaza.

Traduit de l'arabe par Wejden Jlassi

*Source : Anadolu