États-Unis: Donald Trump attaque Kamala Harris sur ses positions sur Gaza

Aux États-Unis, la campagne se poursuit en vue de la présidentielle de novembre avec un Donald Trump qui multiplie les attaques en direction de la potentielle candidate du camp démocrate. La vice-présidente Kamala Harris a notamment été qualifiée de « gauchiste radicale » par le milliardaire américain lors d’un discours très virulent prononcé vendredi soir en Floride. L'ex-président a attaqué Kamala Harris sur le dossier du Proche-Orient et de la guerre à Gaza.

Par RFI (27 juillet 2024)*

Donald Trump reproche à la vice-présidente ses commentaires critiques à l’égard d’Israël dans sa conduite de la guerre, et le fait d'avoir dénoncé les destructions provoquées par l’armée israélienne dans la bande de Gaza.

Pour l’ancien président américain, ces remarques trahissent une aversion de Kamala Harris à l’égard de l’État hébreu. Donald Trump va jusqu’à taxer d’antisémitisme la vice-présidente, pourtant mariée à un avocat juif en pointe, justement, sur la lutte contre l'anti-sémitisme. « Elle n’aime pas les juifs, et elle n’aime pas Israël. C'est comme ça et ça ne changera pas. Avec Joe Biden, elle a donné des milliards de dollars à l’Iran et au Hamas pour financer leur campagne de terreur ! , s'est exclamé Donald Trump. Et d'ajouter : « Contrairement à Kamala-la-gauchiste, je vais soutenir le droit d’Israël à gagner sa guerre contre le terrorisme. Il faut soutenir cela. Il faut qu’ils gagnent et qu’ils en finissent. »

Rencontre entre Trump et Netanyahu

Donald Trump, qui s’exprimait à l’issue d’une rencontre avec Benyamin Netanyahu, a insisté sur la très bonne relation entretenue avec le Premier ministre israélien, balayant l’idée de tensions entre les deux hommes. L’ancien président américain n’avait pourtant pas caché par le passé son agacement à l’encontre du dirigeant israélien – lui reprochant notamment d’avoir félicité Joe Biden pour sa victoire en 2020.

« Cela montre qu'il a peur. Cela montre qu'il sait que s'ils se retrouvent tous les deux sur une scène, cela ne va pas bien se terminer pour lui », a estimé Pete Buttigieg, ministre des Transports de l'administration Biden et grand défenseur de la campagne de Kamala Harris, sur la chaîne MSNBC.

Benyamin Netanyahu de son côté a rendu un hommage appuyé au cours de sa tournée américaine à Donald Trump. Tout en assurant vouloir entretenir de bonnes relations avec tous les candidats en lice pour la présidence américaine.

*Source : RFI