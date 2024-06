Revue de presse : Fatshimetrie.org (13 juin 2024)*

Les BRICS Games à Kazan, en Russie, ont ouvert leurs portes sous un ciel chargé de controverses politiques et de tensions internationales. En effet, depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, le pays s’est retrouvé exclu des événements sportifs internationaux majeurs, une situation qui pèse lourdement sur son identité nationale profondément liée au sport.

Malgré l’exclusion de la Russie des compétitions sportives de renom, les BRICS Games offrent à ce pays une tribune pour exprimer son ressenti face à ce qu’il perçoit comme une discrimination injuste de la part de l’Occident et des organisations sportives internationales. Ces Jeux, réunissant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, se positionnent comme une alternative sportive d’envergure à l’échelle mondiale.

Le choix de Kazan comme ville hôte de cette édition des BRICS Games n’est pas anodin. Cette ville russe incarne à merveille l’importance du sport dans la culture russe et la volonté de défendre l’héritage sportif du pays malgré les tensions géopolitiques qui l’entourent. Les Jeux de Kazan visent à rappeler que le sport est censé transcender les barrières politiques et unir les peuples autour d’une passion commune.

Les BRICS Games ne sont pas simplement une alternative aux Jeux Olympiques, mais ils sont également une opportunité pour les sportifs de disciplines moins médiatisées de briller sur la scène internationale. En effet, ces Jeux offrent une plateforme de visibilité aux sports de niche et émergents, mettant en lumière des disciplines variées allant du tennis à la lutte en passant par le rock acrobatique.

La diversité des sports représentés aux BRICS Games souligne l’importance de l’inclusion et de l’ouverture à de nouvelles formes d’expression sportive. En organisant des compétitions telles que le « phygital soccer » et le « belt wrestling », les BRICS Games encouragent l’innovation et la créativité dans le domaine sportif, offrant aux athlètes l’occasion de repousser les limites de la performance.

Au-delà de la compétition pure, les BRICS Games sont un symbole de coopération et d’échange entre les pays participants. Malgré les tensions diplomatiques qui peuvent exister entre certains membres de ce groupe, le sport demeure un pont vers le dialogue et la compréhension mutuelle. Les Jeux de Kazan sont l’occasion pour les athlètes et les spectateurs de célébrer l’esprit de camaraderie et de fair-play qui anime le monde du sport.

En conclusion, les BRICS Games à Kazan incarnent bien plus qu’une simple compétition sportive. Ils sont le reflet d’une vision commune des pays participants, celle d’un monde où le sport transcende les frontières et les différences pour rassembler les individus autour de valeurs universelles. En ces temps troublés, les BRICS Games symbolisent l’espoir d’un avenir où le sport demeure un vecteur d’unité et de paix dans le monde.

