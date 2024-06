Irak : le Hamas s'apprête à ouvrir un bureau à Bagdad avec le soutien du gouvernement à la cause palestinienne

« L’affaire serait « limitée exclusivement à un bureau de presse et de relations »

Revue de presse : Agenzia Nova (14 juin 2024)*

Le mouvement islamiste sunnite palestinien Hamas pourrait bientôt ouvrir un bureau de presse et de relations à Bagdad, sous réserve de l'autorisation du gouvernement chiite irakien, soutenu par des partis et dirigeants politiques considérés comme très proches de l'Iran. C'est ce que rapporte l'agence de presse "Shafaq", citant une source jugée "fiable". Une présence officielle du groupe islamiste en Irak serait un signal particulièrement révélateur dans le contexte du soutien du gouvernement de Bagdad à la cause palestinienne, ainsi que du rejet de l'occupation israélienne dans la bande de Gaza, réitéré à plusieurs reprises par le Premier ministre Mohammed Shia. 'al Soudani depuis Le 7 octobre 2023, le conflit entre Israël et le Hamas a commencé.

Selon la source citée par "Shafaq", la question se limiterait "exclusivement à un bureau des relations et des médias", et donc pas au transfert du siège politique islamiste du Qatar. Or, ces derniers jours, la milice chiite irakienne Kataib al Imam Ali avait fait état via Telegram de l'ouverture d'un "bureau de l'aile politique du Hamas" en Irak. A cet égard, une cérémonie a eu lieu en présence de Yaqoub al Zaidim, secrétaire général adjoint de Kataib al Imam Ali. Des sources irakiennes ont indiqué à l'Agence Nova que le bureau en question est situé dans le quartier d'Al Ridwaniyah, à l'ouest de Bagdad, près de l'aéroport international. La présence du Hamas a cependant suscité un mécontentement général et diverses critiques sur les réseaux sociaux irakiens.

Le groupe Kataib al Imam Ali est une milice irakienne qui, selon le centre de recherche américain The Washington Institute, "est plus proche du mouvement chiite libanais Hezbollah que des autres groupes irakiens soutenus par l'Iran". Fondé en juin 2014 et dirigé par Shibl Mohsen Obaid al Zaydi, le groupe se concentre principalement sur les « opérations sociales et économiques », mais a également contribué aux opérations militaires contre les forces américaines au Moyen-Orient. Selon l'analyse du centre d'études américain, Kataib al Imam Ali a menacé de mener des opérations anti-israéliennes à l'étranger et a également été impliqué dans des attaques contre les forces américaines en Irak, en Syrie et en Jordanie. Après l'attaque du Hamas contre l'État juif le 7 octobre et la réponse militaire ultérieure des Forces de défense israéliennes dans la bande de Gaza, des cibles américaines ont été ciblées par la Résistance islamique en Irak, un groupe de milices irakiennes sous l'égide de l'Iran, comme Kataib Hezbollah al Nujaba, Asaib Ahl al Haq et Kataib Sayyid al Shuhada. Les attaques ont ensuite cessé après l'assassinat fin janvier de trois soldats américains dans une base située à la frontière entre la Jordanie et la Syrie, à la suite de quoi Washington a répondu en lançant une série de raids sur le territoire irakien et syrien.

Les milices appartenant à la Résistance islamique avaient annoncé la fin de leurs opérations contre les forces américaines, expliquant qu'elles ne voulaient pas "embarrasser le gouvernement irakien" et entamaient ainsi une phase défensive "temporairement passive". La semaine dernière, selon ce qu'a déclaré une source politique bien informée à "Shafaq", la coalition de milices sous l'égide de l'Iran a donné au premier ministre irakien, Mohamed Shia' al Soudani, un délai maximum de 40 jours pour résoudre la question de "l'expulsion". des forces américaines du pays, menaçant sinon de reprendre les attaques contre des cibles américaines. Au début de l'année, Bagdad et Washington ont entamé une série de réunions, sous la forme d'un comité militaro-technique conjoint, pour planifier la fin progressive de la mission de la Coalition internationale en Irak contre l'État islamique - dirigée par les États-Unis - et évaluer le niveau de menace actuel de l'organisation terroriste, qui, après avoir pris le contrôle de vastes zones en 2014, a subi d'énormes défaites au cours des années suivantes, jusqu'à la perte en 2019 de tous les territoires conquis les plus importants. Bien que les capacités militaires de l'État islamique aient été réduites, l'organisation terroriste continue d'opérer à faible intensité, principalement dans les zones rurales, où sont toujours basées de petites cellules, selon un rapport publié par les Nations Unies. La nécessité pour l'Irak de réduire la mission de la coalition contre l'EI est apparue à la suite des bombardements américains contre des milices pro-iraniennes sur le territoire irakien après le déclenchement de la guerre dans la bande de Gaza. L'objectif du gouvernement de Bagdad est de conclure la mission internationale d'ici la fin de son mandat.

Les négociations entre l'Irak et les États-Unis se poursuivent également sur la question palestinienne. À cet égard, le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le Premier ministre irakien Al Soudani se sont entretenus mardi en marge de la Conférence d'urgence sur la réponse humanitaire à Gaza organisée par la Jordanie. Au cours de la réunion, Blinken a remercié le chef du gouvernement de Bagdad pour son soutien à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, approuvée cette semaine avec un consensus général, à l'exception de la Russie qui s'est abstenue. Al-Soudani a pour sa part souligné la nécessité d'une « position claire » de Washington sur les opérations militaires israéliennes, observant que la réponse de la communauté internationale a été « faible ». Auparavant, le ministère irakien des Affaires étrangères avait déclaré dans un communiqué : « Nous saluons la décision du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, au soutien au retrait complet des forces d'occupation sionistes et au retour en toute sécurité des citoyens palestiniens déplacés dans leur pays. maisons dans diverses zones de la bande de Gaza. »

Et c'est précisément dans le contexte du soutien du gouvernement irakien à la population de Gaza et à Israël que l'on peut situer la prétendue décision du Hamas d'ouvrir son bureau à Bagdad. Selon des sources de "l'Agence Nova", on ne peut exclure que les milices chiites pro-iraniennes en Irak tentent de "tâter la situation" du pays en essayant d'ouvrir "un petit bureau, même symbolique, pour le Hamas". . Un siège du mouvement islamiste palestinien dans le pays arabe à majorité chiite revêt également une importance particulière à la lumière des rumeurs selon lesquelles le Qatar aurait menacé d'expulser le Hamas en cas de rejet de l'accord de cessez-le-feu proposé par les États-Unis lors des négociations. actuellement en cours dans la bande de Gaza. Selon ce que rapportait il y a environ un mois le journal américain "Wall Street Journal", les dirigeants du Hamas envisagent la possibilité de déplacer leur base politique hors du Qatar et ont déjà pris contact avec deux autres pays de la région, l'un dont Oman. Des sources de « l'Agence Nova » confirment que le Hamas pourrait trouver son « nouveau foyer » en Irak. Le mouvement islamiste, de son côté, a toujours nié jusqu'à présent l'éventuel transfert de son siège politique depuis Doha.

*Source : Agenzia Nova