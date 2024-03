UNRWA : Le bilan des enfants tués à Gaza dépasse celui des enfants tués dans les guerres durant les 4 dernières années

Par Burak Dag (revue de presse : Anadolu – 13 mars 2024)*

Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Philippe Lazzarini, a déploré le fait que le bilan d'enfants tués à Gaza depuis le 7 octobre dépasse celui des enfants tués dans les guerres qui ont éclaté à travers le globe durant les 4 dernières années.

C’est ce qui ressort d'un post publié ce mardi par Lazzarini sur son compte officiel sur la plateforme X.

Lazzarini a qualifié les statistiques relatives aux enfants tués par Israël à Gaza de "choquantes".

Le chef de l'UNRWA a expliqué que le nombre d'enfants tués dans la bande de Gaza, ciblée par des attaques israéliennes depuis le 7 octobre, dépasse le nombre total d'enfants tués dans les guerres à travers le monde durant les quatre dernières années.

"C'est une guerre contre les enfants. C'est une guerre contre leur enfance et leur avenir ", a martelé Lazzarini.

Le post de Lazzarini était accompagné d'un graphique préparé sur la base des données des Nations unies et du ministère palestinien de la Santé à Gaza, montrant le bilan des enfants tués à Gaza du 7 octobre au 29 février et le nombre d'enfants tués dans les guerres au cours des quatre dernières années.

Le graphique montre que le nombre d'enfants tués dans les guerres dans le monde au cours des quatre dernières années a atteint les 12 193, alors que le bilan d'enfants tués à Gaza a atteint plus de 12 300 enfants.

Lazzarini a appelé à un cessez-le-feu immédiat pour le bien des enfants de Gaza.

Même après le début du Ramadan, Israël continue son offensive meurtrière contre la bande de Gaza à la suite d'une attaque du Hamas contre l'État hébreu, le 7 octobre 2023. Les bombardements israéliens qui ont suivi l’opération du mouvement de résistance palestinien ont tué et blessé plusieurs milliers de Palestiniens, provoquant d’énormes destructions et une pénurie de produits de première nécessité.

Pour la première fois depuis sa création en 1948, Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ), la plus haute instance judiciaire des Nations unies, à cause de ses opérations militaires à Gaza. Un arrêt rendu en janvier par la CIJ a ordonné à Tel-Aviv de prévenir la réalisation d'actes susceptibles d'être considérés comme génocidaires et de prendre des mesures pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza.

Traduit de l'arabe par Mounir Bennour.

*Source : Anadolu