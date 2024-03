La France n'envisage pas d'enquêter sur les Franco-israéliens qui ont rejoint l'armée israélienne

Par Nadia Chahed (revue de presse : Anadolu – 14 mars 2024)*

La France reste déterminée à soutenir l'Ukraine et poursuit ses efforts pour permettre la résolution des crises qui secouent actuellement plusieurs régions du monde notamment à Gaza, au Soudan et en Haïti, a affirmé, jeudi, le porte-parole adjoint du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères Christian Lemoine.

Soulignant que la France reste attachée à la paix et à la résolution des conflits, le porte-parole est Toutefois resté évasif concernant nombre de questions telles celles des récentes déclarations de l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron en Afrique, Jean-Marie Bokel, qui a exprimé l'"admiration" de la France au président de la transition au Tchad.

Interrogé sur le sujet, le porte-parole du quai d'Orsay s'est contenté de souligner que la France soutient la transition et l'acheminement du pays vers une présidentielle démocratique.

Interrogé sur d'éventuelles sanctions à l'égard d'Israël comme elle l'a fait à l'encontre du Vénézuela, le porte-parole s'est contenté de rappeler que la France a été le premier pays européen à sanctionner les colons israéliens violents.

En réponse à une question d'Anadolu sur les Franco-israéliens qui ont rejoint l'armée israélienne et leur éventuel jugement en cas de crimes à Gaza, Lemoine a souligné que la double nationalité est une double allégeance et que la France n'enquêtera, de ce fait, pas sur ces binationaux.

S'agissant d'engager des poursuites judiciaires contre eux en cas de crimes contre les Gazaouis, il a indiqué qu'il était encore tôt pour en parler dans la mesure où rien de tel n'a encore été rapporté.

Outre l'Ukraine et Gaza, la France est aussi active dans la gestion d'autres crises notamment au Soudan et en Haïti, a encore ajouté le porte-parole précisant que la France organisera, le 15 avril prochain, avec l'UE et l'Allemagne une conférence internationale pour le Soudan et les pays voisins.

L'objectif de cette conférence sera double: apporter les financements nécessaires à l'aide humanitaire et appeler les parties en conflit à permettre l'entrée sécurisée des aides, a-t-il souligné.

