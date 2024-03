France : le député Thomas Portes saisit la justice contre un Franco-israélien soupçonné de torture à Gaza

- Après la révélation de l'identité d'un homme qui a partagé une vidéo d'actes commis par les forces israéliennes.

Par Ümit Dönmez (revue de presse : Anadolu – 20 mars 2024)*

Le député La France Insoumise (LFI) Thomas Portes a annoncé, ce mercredi, qu'il saisit la Justice française contre un Franco-israélien soupçonné de torture dans la bande de Gaza, en Palestine.

"Je saisis immédiatement la procureure de la République de Paris pour qu’une enquête soit ouverte pour participation à des ries de guerre et actes de torture", a déclaré le député de gauche dans une publication sur X.

En complément de sa publication, Thomas Portes a également partagé un tweet de Taoufiq Tahani, président d'honneur de l'Association France Palestine Solidarité (AFPS). Dans celui-ci, le dirigeant de l'AFPS a salué le "travail minutieux" du journaliste indépendant Younis Tirawi, qui "a révélé l'identité du criminel franco-israélien qui a participé récemment aux crimes et aux tortures de l'hôpital al-Shifa", dans la bande de Gaza.

"Il s'agit de Samuel Ohnona. Samuel est fier d'avoir infligé toute sorte de torture au personnel médical d'al-Shifa", lit-on dans la publication de Taoufiq Tahani.

Ce mercredi, le journaliste Younis Tirawi a partagé des extraits de sa conversation téléphonique avec le Franco-israélien en question. Ce dernier déclare qu'il est "très heureux que la vidéo ait été publié, comme ça vous savez dans le monde entier que lorsqu'on attrape des terroristes, on les torture".

Dans sa publication sur X, le journaliste indépendant ajoute qu'il a "identifié l'homme qui a partagé la vidéo" et qu'"il s'appelle Samuel Ohnona".

"Il a admis qu'il est un soldat et qu'il torture les [personnes] kidnappées", précise Younis Tirawi.

Pour rappel, de nombreux témoignages font état de tortures par les forces israéliennes dans la bande de Gaza, en Palestine. Parmi ces témoignages, le Groupe des prisonniers palestiniens a accusé Israël, lundi 11 mars, de continuer à affamer plus de 9 100 prisonniers depuis le 7 octobre, jusqu'à ce mois de Ramadan, "en plus de la torture et des mauvais traitements".

Depuis le début de la guerre menée par Israël contre la bande de Gaza, le 7 octobre 2023, et selon un bilan établi il y a 10 jours, l'armée israélienne a arrêté 7 530 Palestiniens, dont certains avaient été libérés, alors que d'autres sont toujours en détention.

L'armée israélienne a également intensifié ses incursions et ses interpellations en Cisjordanie au cours de la même période, provoquant des affrontements avec les Palestiniens, qui ont tué 425 Palestiniens et blessé environ 4 700 autres, selon le ministère palestinien de la Santé.

La guerre d'Israël contre la bande de Gaza a fait des dizaines de milliers de victimes civiles, dont la plupart sont des enfants et des femmes, ainsi qu'une catastrophe humanitaire, d'énormes destructions des infrastructures, une famine qui ravage désormais de nombreuses régions de l'enclave palestinienne, ainsi qu'une catastrophe sanitaire, selon les organisations onusiennes.

Pour la première fois depuis sa création en 1948, Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ), la plus haute instance judiciaire des Nations unies, à cause de ses opérations militaires à Gaza. Un arrêt rendu en janvier par la CIJ a ordonné à Tel-Aviv de prévenir la réalisation d'actes susceptibles d'être considérés comme génocidaires et de prendre des mesures pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza.

*Source : Anadolu

