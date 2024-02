RASSEMBLEMENT A PARIS CE JEUDI 22 FÉVRIER

CAPJPO-EuroPalestine (communiqué – 20 février 2024)*

Israël a eu « l’amabilité » de prévenir les Palestiniens qu’ils allaient intensifier les bombardements sur Rafah le 10 mars, au début du Ramadan, s’ils n’évacuaient pas la zone, et s’ils ne restituaient pas les otages que l’armée israélienne n’a pas encore tués.

Evacuer où ? Nos médias aux ordres ne posent pas la question.

Et les 12.000 otages palestiniens dans les prisons israéliennes ? Et les centaines de Gazaouis kidnappés et torturés dans la bande de Gaza ?

En attendant, les bombardements n’ont pas cessé une seule minute. Et les décomptes macabres (plus de 30.000 morts et 70.000 blessés) ne rendent pas compte de l’extrême détresse de cette population affamée, assoiffée, entassée, sans électricité, sans soins et sans hygiène, livrée aux épidémies, abandonnée par tous les puissants.

Il est de notre devoir d’interpeller encore et encore le gouvernement français, pour qu’il prenne enfin des sanctions contre Israël, seule solution pour faire arrêter les bombardements et entrer l’aide dans Gaza.

TOUS AU RASSEMBLEMENT CE JEUDI 22 FÉVRIER

A PARTIR DE 17 H30 DEVANT LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(SORTIE DU MÉTRO INVALIDES)

STOP GÉNOCIDE !

DES SANCTIONS CONTRE ISRAËL !