Meta supprime les comptes Facebook et Instagram de l'Ayatollah Khamanei

Par Darren Lyn (revue de presse : Anadolu – 9 février 2024)*

Meta a annoncé jeudi avoir interdit tous les comptes Facebook et Instagram de l'ayatollah Khamanei, selon plusieurs médias.

"Nous avons supprimé ces comptes pour violation répétée de notre politique relative aux organisations et individus dangereux", a déclaré Meta dans un communiqué.

Même si Meta n'a pas spécifiquement cité la guerre entre Israël et le Hamas dans sa suppression des comptes Facebook et Instagram de Khamanei en anglais et en persan, le géant des réseaux sociaux a été sous pression pour prendre des mesures contre ses comptes depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier qui a fait quelque 1 200 morts parmi les Israéliens.

Khamanei a exprimé son soutien à cette attaque, tout en niant l'implication de l'Iran.

Le dirigeant iranien a également publiquement approuvé les représailles palestiniennes contre l'offensive meurtrière d'Israël sur Gaza, qui fait désormais 27 840 morts et plus parmi les Palestiniens.

En outre, il a soutenu les attaques des rebelles Houthis du Yémen contre les navires dans la mer Rouge.

Khamanei, qui dirige l’Iran depuis 35 ans, avait 5 millions de followers rien que sur Instagram.

"Dans un effort pour prévenir et arrêter les dommages du monde réel, nous n'autorisons pas les organisations ou les individus qui proclament une mission violente ou qui sont engagés dans des violences, à être présents sur nos plateformes", indique la politique sur laquelle Meta a basé sa décision.

La société a également déclaré qu'elle supprimerait la glorification, le soutien et la représentation de diverses organisations et individus dangereux.

​​​​​​​Khamanei possède toujours un compte sur la plateforme "X" d'Elon Musk avec un million de followers.​​​​​​​

Traduit de l'anglais par Malèk Jomni

*Source : Anadolu