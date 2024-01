Livre : « Israël, Les 100 pires citations » par Jean-Pierre Bouché et Michel Collon

En donnant la parole uniquement aux dirigeants d’Israël, Jean-Pierre Bouché et Michel Collon révèlent la différence entre le discours officiel et la pensée de ses fondateurs, présidents, ministres et militaires.

De 1895 à aujourd’hui, ils y exposent sans filtre leur stratégie. Et cela pourrait vous surprendre…

Indispensable pour comprendre et convaincre *

Ce livre contient 100 citations de dirigeants, stratèges et penseurs sionistes, des origines du mouvement jusqu’à aujourd’hui. À partir de ces citations, il s’agit pour les auteurs de faire une analyse à la fois documentée et ludique de la pensée sioniste à travers les années.

Les auteurs montrent ainsi qu’il y a bien une pensée sioniste cohérente qui se perpétue à travers le temps.

Le conflit israélo-palestinien ne vient pas de nulle part : il prend sa source au moment même où le projet sioniste s’est concrétisé. Pour comprendre ce qui semble être une guerre perpétuelle entre Israéliens et Palestiniens, il faut donc replacer les acteurs en présence dans le temps long de l’Histoire.

Cette démarche permet de déconstruire certains mythes : de l’idée « d’une terre sans peuple pour un peuple sans terre » au caractère égalitaire de l’État d’Israël, de « la seule démocratie du Moyen-Orient » à l’inscription des tensions actuelles dans une prétendue « guerre des civilisations ».

Ce livre apporte ainsi sa pierre à l’édifice de la compréhension d’un conflit que beaucoup de journaliste définissent comme « trop complexe ».

La compréhension est pourtant la première des conditions pour aller vers une paix juste dans la région.

* « Israël, les 100 pires citations »