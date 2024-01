Israël et ses complices occidentaux veulent accélérer le génocide en coupant les financements de l’UNRWA

Par Al-Mayadeen (revue de presse : Chronique de Palestine – 28 janvier 2024)*

Plusieurs responsables des Nations unies ont publié des déclarations condamnant la décision de ne plus financer l’UNRWA, estimant que cela aggrave les souffrances des Palestiniens.

La rapporteuse spéciale des Nations unies sur les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a affirmé dans un post sur X/Twitter que la décision de certains pays de suspendre le financement de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) à Gaza est une forme de punition collective qui place les Palestiniens dans des situations encore plus désastreuses dans le contexte du génocide.

Albanese a critiqué les pays qui ont pris part à cette décision et les a accusés de « violer leurs obligations en vertu de la Convention sur le génocide ».

« Le lendemain du jour où la CIJ a conclu qu’Israël commettait vraisemblablement un génocide à Gaza, certains États ont décidé de ne plus financer l’UNRWA, punissant collectivement des millions de Palestiniens au moment le plus critique, et violant très probablement leurs obligations en vertu de la Convention sur le génocide. »https://t.co/fl32DrDeFs

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) 27 janvier 2024

Philippe Lazzarini, commissaire général des Nations unies, a également publié une déclaration concernant la suspension de l’aide à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

« Je suis choqué que de telles décisions soient prises sur la base du comportement présumé de quelques individus, alors que la guerre se poursuit, que les besoins s’aggravent et que la famine menace. »

En outre, il a pris la défense des Palestiniens de Gaza, affirmant qu’ils n’avaient pas besoin de défis supplémentaires compte tenu des conditions dans lesquelles ils sont contraints de vivre.

L’OMS conteste toutes les accusations

Plusieurs pays occidentaux ont uni leurs forces contre l’UNRWA et réduit les fonds alloués à l’organisation après qu’ « Israël » a accusé 12 employés de l’UNRWA, suite à la décision de la CIJ, d’avoir participé à l’opération « Déluge d’Al-Aqsa » le 7 octobre dernier.

Le responsable de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a démenti toutes les accusations dans un message publié sur X.

« Ces fausses affirmations sont préjudiciables et peuvent mettre en danger notre personnel qui risque sa vie pour assister les personnes vulnérables. »

Le Hamas a également condamné ces mesures et apporté son soutien à l’UNRWA, affirmant qu’il ne devait pas se laisser décourager par ces accusations et « ne pas céder aux chantages et aux menaces de l’occupation israélienne, ni à ses efforts pour couper les approvionnement vitaux au peuple palestinien ».

Cédant aux diktats israéliens, l’Occident réduit les fonds de l’UNRWA

Plusieurs pays occidentaux ont joint leurs forces contre l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) à Gaza, et ont réduit les fonds alloués à l’organisation après les accusations israéliennes.

Les États-Unis et le Canada ont pris l’initiative, suivis samedi par la Finlande, l’Australie, la Grande-Bretagne, la France et l’Italie, qui ont annoncé leur suspension du financement de l’UNRWA.

La Résistance a également dénoncé les efforts de l’occupation pour couper toute forme d’aide aux Palestiniens dans le cadre de son génocide à Gaza, d’autant plus que toutes les livraisons d’aide ont été activement entravées par ses forces.

Il semble qu’ « Israël » soit en train de fabriquer un discours de propagande qui met activement à l’index les organisations humanitaires afin d’imposer encore plus de souffrance à Gaza.

L’UNRWA : une autre cible pour « Israël »

L’UNRWA est la cible des bombardements israéliens depuis le début du génocide.

L’agression par les forces israéliennes d’une installation dans le sud de Gaza, qui abritait environ 800 personnes déplacées, a causé le martyre de neuf personnes et en a blessé 75 autres, comme l’a indiqué l’UNRWA dans un communiqué mercredi.

« Attaque sur le centre de formation de Khan Younis cet après-midi. Deux obus de chars ont touché un bâtiment qui abrite 800 personnes. Les rapports font état de neuf morts et 75 blessés. L’équipe de l’UNRWA et de l’OMS qui tente d’atteindre le centre a convenu d’un itinéraire avec l’armée israélienne, mais bloqué par un talus de terre », a déclaré le directeur de l’UNRWA à Gaza, Thomas White, dans le communiqué.

Le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a révélé qu’une autre agression israélienne, lundi, contre un autre abri de l’ONU à Khan Younis, avait causé le martyre de six personnes déplacées.

À l’heure actuelle, seules 4 installations de l’UNRWA sur 22 fonctionnent encore à Gaza.

L’armée israélienne impose des restrictions systématiques à l’aide dans le nord de la bande de Gaza

Le porte-parole du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, Abeer Etefa, a déclaré qu’ « Israël » a imposé des restrictions au programme du PAM à Gaza et a renforcé les restrictions en particulier à l’entrée de l’aide dans la partie nord de la bande.

Mme Etefa a indiqué qu’il est difficile d’atteindre les endroits qui ont besoin d’aide, en particulier dans la partie nord de la bande de Gaza, notant que de très petites quantités de nourriture et d’aide ont atteint le nord du territoire.

Elle a également noté que les dernières missions du Programme alimentaire mondial pour l’assistance alimentaire au nord de Gaza remontent aux 11 et 13 janvier de ce mois.

Elle a souligné l’existence de « restrictions systématiques à l’entrée dans le nord de Gaza, et pas seulement pour le Programme alimentaire mondial ».

Comme si cela ne suffisait pas à la cruauté de l’occupation israélienne, Euro-Med Human Rights Monitor a précédemment rapporté que les forces d’occupation israéliennes ne se contentent pas d’affamer les Palestiniens dans le nord de Gaza, mais qu’elles ont également massacré des dizaines de personnes qui tentaient de recevoir le peu d’aide qui y arrive, poursuivant ainsi le génocide que l’occupation commet à l’encontre des Palestiniens depuis le 7 octobre.

L’organisation de défense des droits de l’homme a demandé que les agences des Nations Unies concernées soient tenues pour responsables de leur incapacité persistante à garantir des canaux adéquats pour l’acheminement de l’aide humanitaire au peuple palestinien.

*Source : Chronique de Palestine

Version originale: Al Mayadeen

Al-Mayadeen Media Network, une chaîne arabe indépendante d'information par satellite, a été lancée le 11 juin 2012, et est basée dans la capitale libanaise, Beyrouth.

Elle est aujourd'hui la première chaîne d'information dans plus d'un pays arabe en raison de son professionnalisme et de son engagement, ce qui en a fait un espace public de rencontre et d'interaction sociale.

La chaîne Al-Mayadeen a pour slogan « la réalité telle qu'elle est », et est engagée à transmettre des faits et des opinions dans un monde en crise. Son compte Twitter.