Hamas : Les tentatives de déplacement des habitants de Gaza sont des "rêves éveillés" qui ne verront pas le jour

Par Fayez Abdulsalam (revue de presse : Anadolu – 1 décembre 2024)*

Le mouvement de résistance palestinien Hamas a déclaré, lundi, que les déclarations des dirigeants israéliens concernant le déplacement de la population de la Bande de Gaza ne sont que "des rêves éveillés qui ne verront pas le jour", et a appelé la communauté internationale à "intervenir pour y faire face."

C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse publié par le Hamas, en réponse aux déclarations des ministres israéliens de la Sécurité nationale et des Finances, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, qui ont déclaré appuyer "le déplacement volontaire" des habitants de la Bande de Gaza.

"Les déclarations des dirigeants du gouvernement d'occupation sur le déplacement de notre peuple palestinien, dont la plus récente est celle du ministre (de la sécurité nationale Itamar) Ben Gvir, qui a évoqué le déplacement de notre peuple de la Bande de Gaza pour y établir des colonies, sont des rêves éveillés qui ne verront pas le jour grâce à la fermeté de notre peuple palestinien et à sa vaillante résistance", a déclaré le Hamas.

Le mouvement de résistance palestinien a appelé "la communauté internationale et les Nations Unies à activer les instruments du droit international face à ces orientations fascistes, qui constituent un véritable crime de guerre, et à faire en sorte que les dirigeants de l'entité occupante rendent compte de leurs crimes incessants contre notre peuple, nos enfants et nos civils sans défense".

Le 26 décembre, le ministère palestinien des Affaires étrangères a déclaré que les propos du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, évoquant ses efforts pour parvenir à un "déplacement volontaire" des habitants de la Bande de Gaza à l'étranger, nécessitaient "une prise de position internationale pour mettre un terme à ce crime et à cette guerre."

Les déclarations du ministère font suite à ce qu'a rapporté le journal israélien "Israel Hayom", citant les propos de Netanyahu : "Notre problème, ce sont les pays qui sont prêts à accueillir les réfugiés, et nous nous efforçons de le résoudre".

Selon le journal, Danny Danon, un député du parti Likoud présidé par Netanyahu, a déclaré : "Le monde est déjà en train de discuter de cette question. Le ministre canadien de l'immigration (Marc Miller) en a parlé publiquement, tout comme Nikki Haley (candidate républicaine potentielle à la présidence américaine)."

L'armée israélienne mène, depuis le 7 octobre, une guerre sans merci contre la Bande de Gaza qui, à la date de lundi, a fait 21 978 morts et 57 697 blessés, outre des destructions massives d'infrastructures et une catastrophe humanitaire sans précédent, selon les autorités de la Bande de Gaza et l'Organisation des Nations unies.

Traduit de l’Arabe par Mourad Belhaj

*Source : Anadolu