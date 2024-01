Les vœux de certains grands (ou petits) dirigeants

Avec le rappel, d’une brulante actualité, d’un entretien entre Jacques Chirac et Netanyahou

Par Dominique Delawarde (2 janvier 2024)

Il est toujours intéressant d’analyser les vœux officiels à l’occasion du nouvel an, adressés à leur population par les grands de ce monde.

Les vœux du Président US Biden semblent avoir été oubliés cette année (Alzheimer, timidité ou gène peut être?) On a du mal à les trouver sur tous les sites habituels qui relayent la propagande US. On trouve toutefois un tweet difficile à commenter.

https://news.dayfr.com/sport/amp/3085525

Le président russe Poutine a donné cette année dans la brièveté et la sobriété, voir la vidéo de 3 minutes 49 secondes ci après. Il n’a jamais évoqué le camp occidental qu’il ignore superbement. Il s’adresse à ses concitoyens en faisant référence aux valeurs et à la famille. Les militaires ne sont pas oubliés. Tout est dit en moins de 500 mots.

https://fr.sputniknews.africa/20231231/les-vux-de-vladimir-poutine-pour-lannee-2024---video-1064400333.html

Le président chinois Xi Jing Ping a été plus long (12 minutes) et a mis en scène son message de nouvel an avec plusieurs petites séquences filmées. Il a insisté sur la reprise de la marche en avant économique après les difficultés liées à la séquence Covid. La mise en service d’avions et de navires de croisière chinois, les avancées spatiales, la téléphonie, le numérique et les plongées sous marines « records » matérialisent l’innovation. Le président chinois insiste sur le développement économique, les sciences, les technologies, l’innovation, la stabilité et surtout la paix nécessaire. Il indique que la Chine continentale et Taïwan doivent travailler ensemble pour la réunification de la nation chinoise. Il parle à l’attention de ses concitoyens dans le registre social et sociétal et ignore totalement les provocations occidentales en Mer de Chine.

Ni les USA, ni l’UE ne sont évoqués une seule fois dans son message de fin d’année. Rien de belliqueux dans ce discours: les forces armées, pourtant en plein développement, ne sont pas évoquées. https://www.youtube.com/watch?v=6HSVZQ_GUnA

Le chancelier Scholtz présente ses vœux en 7 minutes 40. Il cherche à rassurer ses concitoyens sur l’avenir. Pas sûr qu’il y parvienne avec le ton lugubre et la mine sinistre affichés pour cette allocution des vœux 2024. Les guerres en cours (Ukraine, Palestine) et leurs conséquences sont omniprésentes dans les propos de Scholtz. Il ment évidemment à son peuple, qui n’est probablement pas dupe, en affirmant que la Russie est à l’origine de la coupure d’approvisionnement en gaz de l’Allemagne. Il exprime au moins une vérité: l’élection présidentielle aux USA pourrait avoir une importance considérable pour l’avenir de l’Europe. Le chancelier Scholtz semble vraiment découvrir l’eau chaude. Réaliser que l’Allemagne, moteur économique de l’Europe, est dirigée par un tel individu devrait inquiéter fortement les citoyens européens pour l’avenir, à court terme.

https://www.youtube.com/watch?v=SrQbXSN1oIk (Sous titres en français possibles par réglage.)

Le premier ministre britannique Rishi Sunak fait très très court, lui aussi. 1 minute 30 secondes .

A l’entendre, il gouverne son pays de manière parfaite, le pouvoir d’achat augmente et l’avenir sera merveilleux au Royaume Uni. Il n’évoque même pas les guerres d’Ukraine et de Palestine. A lire les commentaires laissés par les internautes sur tous les sites mainstream ayant relayé son message de fin d’année, on comprend que Shunak et les conservateurs ont du souci à se faire pour les élections générales de 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=VQTq5X2Lr28

Le président français, sans surprise, est le plus long des intervenants (13 minutes) et donne dans l’auto-satisfaction pour son bilan. Il dit assumer ses réformes difficiles. En 2023, à l’en croire, la France à été parfaitement dirigée et 2024 sera l’année de la détermination, de l’efficacité et des résultats …. Il exprime sa compassion pour les franco_israéliens affectés par la guerre de Gaza, ce qui est bien, mais ne dit pas un mot sur les 10 000 à 12 000 enfants palestiniens démembrés sous les bombes israélo-US. Cette intervention a été largement relayée par les médias mainstream, mais aussi sur le site You Tube d’Emmanuel Macron qui compterait 317 000 abonnés.

https://www.youtube.com/watch?v=SafQOtZscmc&t=9s

Sur son propre site, la vidéo a été visionnée 101 000 fois et suscité 1 500 commentaires qui me paraissent intéressants à survoler …. 1,7% de ceux qui ont visionné la vidéo des vœux sur le site you tube macronien ont mis un «like», ce qui est extrêmement faible. Sur le site de la chaîne de TV LCI, le taux de « like » tombe d’ailleurs à 0,9%.

La bonne nouvelle pour le président français est que son score de «like» est moins mauvais que celui de Scholtz à 0,6% et que celui de Shunak à 0,8%. Ce qui est moins bon pour le citoyen Macron, c’est que son score est très inférieur à celui du président chinois affiché à 2,9% sur le site CGTN en français. Pour Poutine, on ne sait pas car son message est interdit de séjour sur You Tube et qu’on ne connaît pas son audience sur Sputnik Afrique.

Quant à Netanyahou, ses vœux aux chrétiens d’orient, relayés en 55 secondes par la chaîne israélienne en français I24, sont tout simplement hallucinants, au moins pour trois raisons :

1 – Netanyahou adresse des vœux à une communauté chrétienne qu’il bombarde sans vergogne à Gaza et persécute en Cisjordanie et à Jérusalem en bon colonisateur jusqu’au boutiste. Cherchez l’erreur ….

2 – Netanyahou adresse des vœux à une communauté chrétienne qu’il a largement combattue récemment en Arménie en soutenant les azéris par des conseillers militaires et des livraisons d’armes de toute nature; cherchez l’erreur….

3 – Netanyahou reprend de manière totalement indécente la fake news avérée et éculée des bébés brûlés vivants par des «monstres» barbares le 7 octobre; et tout cela est relayé tranquillement par I24. Cherchez l’erreur… I24 serait-elle une chaîne TV de propagande sioniste Mais que fait Conspiracy watch, site de vérification de l’information auto-proclamé, lui aussi sionisé par son fondateur ?

https://www.youtube.com/watch?v=1mehuELZN_0

Le tout en 55 secondes ! On comprend mieux la colère de Jacques Chirac contre Netanyahou auquel il a dit un jour: « Je ne crois pas un mot qui sort de votre bouche, toute votre politique consiste à provoquer les palestiniens.»

https://m.facebook.com/LeLibrePenseur.org/videos/quand-feu-jacques-chirac-traitait netanyahu-de-mythomane-je-ne-crois-pas-un-mot-/707619791218334/

Enfin une bonne nouvelle en cette fin d’année 2024. L’Afrique du Sud dont les populations ont souffert d’un apartheid, sévèrement condamné par l’occident avant que Nelson Mandela vienne y mettre fin, introduit une instance pour génocide contre l’État d’Israël devant la cour pénale internationale (CPI). Voir le document en pièce Jointe. Il est regrettable que l’occident « le plus moral du monde » n’ait pas pris les devants dans cette affaire et se soit porté, au contraire en soutien des génocidaires. Son image et sa crédibilité en sortiront durablement ternis.

A chacun de se forger son opinion, bien sûr. DD