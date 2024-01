Haaretz : Israël est au bord de la guerre civile

Revue de presse : Presse TV (18 janvier 2024)*

« Préparez-vous à la guerre civile », c'est ainsi qu’un expert sioniste s'est adressée aux colons israéliens dans une note publiée jeudi 18 janvier dans le journal Haaretz.

Sur fond de la détérioration de la situation sécuritaire et économique dans les territoires occupés et des manifestations massives dans les rues de Tel-Aviv contre Netanyahu et ses défaites successives dans la guerre à Gaza, les médias israéliens ont averti qu'Israël était sur le point de plonger dans une guerre civile à grande échelle.

Le journal Haaretz estime qu'en cas de manifestation de masse dont l’ampleur serait bien plus grande que ce qui s’est produit jusqu’à présent à Tel-Aviv, l’armée israélienne réprimerait les manifestants en les traitant de criminels, de traîtres et de ceux qui poignardent les Israéliens dans le dos.

Haaretz a décrit le cabinet de Netanyahu comme un cauchemar pour les Israéliens, qui n'a tenu aucune de ses promesses électorales et a d'une manière ou d'une autre trompé les Israéliens.

La note critique la politique belliciste d'Israël et accuse Netanyahu de tenter de créer une guerre d'usure et permanente dans la bande de Gaza, à ses frontières nord et en Cisjordanie pour assurer la survie de son cabinet.

Faisant référence aux conséquences désastreuses de la guerre à Gaza, ce média a prédit que 2024 serait une année sombre pour Israël en raison de nombreuses crises que les sionistes ont subies, depuis les pertes dans la guerre de Gaza et les conflits avec le Hezbollah à la captivité d'un grand nombre d'Israéliens lors d’une guerre qui s'est transformée en bourbier pour les colons sionistes.

Haaretz a également évoqué la grande crise économique à laquelle fait face le régime sioniste l'a considérée comme étant à l'origine de la montée du mécontentement des Israéliens et de leurs protestations de masse contre le cabinet de Netanyahu dans les prochains jours. « Aujourd’hui, nous sommes au bord d’une guerre civile alors que le ministère israélien des Affaires étrangères est déchiré », a noté le journal.

Ces derniers jours, des dizaines de milliers de colons sionistes ont organisé une manifestation massive à Tel-Aviv et ont exigé le retour des prisonniers israéliens de Gaza et le renversement du cabinet de Benjamin Netanyahu.

Les médias sionistes ont, par ailleurs, fait état de nombreuses divergences au sein du cabinet de guerre israélien sur diverses questions, y compris l'accord avec le Hamas sur l’échange de prisonniers.

Dans la foulée, les innombrables appels à la destitution de Netanyahu, dont le cabinet est divisé en raison de la guerre à Gaza, ont conduit des experts politiques à mettre en garde contre l’effondrement d’Israël.

Selon les médias israéliens, un nombre de membres du cabinet de guerre d’Israël soulignent la nécessité de conclure un accord sur l'échange de prisonniers mais, Benjamin Netanyahu refuse d'y accéder et insiste sur la poursuite de la guerre, et ce, malgré les échecs consécutifs de l'armée israélienne à réaliser ses objectifs dans une guerre qui a abouti à rien d'autre que des meurtres des milliers de femmes et d'enfants palestiniens sans défense.

*Source : Presse tv