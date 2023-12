TOUS DANS LA RUE SAMEDI : À PARIS, 14H30 PLACE DE L’OPÉRA

Communiqué CAPJPO-EuroPalestine (6 décembre 2023)*

Le peuple palestinien est en danger d’anéantissement. A l’heure où ces lignes sont écrites, l’armée israélienne s’attaque avec une férocité accrue au sud de la bande de Gaza, où 2 millions d’hommes, de femmes et d’enfants subissent des bombardements d’une intensité inouïe, semant mort et désolation.

Les dirigeants israéliens, croyant sans doute que leur impunité sera éternelle, ne cachent même pas leurs intentions génocidaires. « 30.000 morts, ce n’est pas assez » dit l’un. « Oui, c’est vrai, nous tuons une majorité de civils », ajoute un militaire, tandis qu’un troisième publie une carte géographique détaillant la déportation annoncée de tous les habitants de Palestine, du moins ceux qui auront survécu au carnage en cours.

Les organisations humanitaires crient leur désespoir, mais les gouvernements, que ce soit celui de Biden ou de Macron, poursuivent leur complicité criminelle avec le régime de l’apartheid.

Nous, simples citoyens, ne sommes pas tout puissants. Mais nous ne sommes pas impuissants non plus face à cette horreur : ici et là, des initiatives de solidarité se développent, que ce soit par l’affichage d’un drapeau de la Palestine à sa fenêtre ou le boycott d’entreprises telles le groupe Carrefour, qui a eu l’obscénité de fournir gratuitement des colis de produits aux soldats envahisseurs.

Et c’est aussi dans la rue que nous devons exprimer notre colère contre les assassins.

Des manifestations sont annoncées un peu partout en France pour ce week-end.

À Paris, nous vous donnons rendez-vous samedi 9 décembre à 14h30 Place de l’Opéra, pour marcher ensuite jusqu’à la Place de la République.

Venez nombreux !

*Source : CAPJPO-EuroPalestine