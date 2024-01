Moyen-Orient : Les incendiaires crient “Au Feu”

Par Manlio Dinucci (revue de presse : Mondialisation.ca - 30 décembre 2023)*

La guerre d’Israël à Gaza est décrite par le Washington Post comme « l’une des guerres les plus destructrices de ce siècle ». Cette guerre, menée par Israël avec le soutien total des États-Unis, de l’OTAN et de l’UE, a fait à ce jour plus de 20 000 morts et 55 000 blessés graves parmi les Palestiniens, dont la plupart ne survivront pas à la destruction systématique des hôpitaux de Gaza par les forces israéliennes.

Les femmes et les enfants représentent 70 % des morts. Environ 2 millions de personnes, soit 85 % de la population, sont déplacées. Dans le même temps, les raids israéliens sur la Cisjordanie se multiplient.

Dans ce contexte, le Premier ministre Netanyahou déclare dans un article du Wall Street Journal que la première « condition préalable à la paix » est que « le Hamas doit être détruit ». Il souligne qu' »en détruisant le Hamas, Israël continuera d’agir dans le plein respect du droit international ». Netanyahou « oublie » ce qu’il a lui-même déclaré officiellement en 2019 :

« Quiconque veut faire obstacle à la création d’un État palestinien doit soutenir le Hamas et lui transférer de l’argent. Cela fait partie de notre stratégie : isoler les Palestiniens de Gaza des Palestiniens de Cisjordanie. »

Depuis des années, en accord avec Israël, le Qatar envoie chaque mois des centaines de millions de dollars en espèces à Gaza pour soutenir le gouvernement du Hamas. Un document de 40 pages, sous le nom de code « Walls of Jericho » des services de renseignement israéliens, montre qu’Israël connaissait depuis plus d’un an, dans les moindres détails, le plan de l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023. Il a servi aux dirigeants israéliens à justifier « l’une des guerres les plus destructrices de ce siècle », dont l’objectif était clair dès le départ : anéantir les territoires de l’État palestinien, en massacrant et en déportant toute la population. C’est ce qu’a confirmé aujourd’hui Paula Betancur, Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme : « L’opération militaire israélienne à Gaza vise à la déportation massive de la population civile. »

La guerre israélienne visant à anéantir définitivement l’État palestinien s’inscrit dans la stratégie des États-Unis, de l’OTAN et de l’UE visant à maintenir le contrôle d’une région stratégique, le Moyen-Orient, par la guerre, dans laquelle l’Occident perd du terrain face à l’avancée de projets politico-économiques, tels que celui des BRICS, qui modifient l’ordre mondial.

*Source : Mondialisation.ca

Version originale : Global research