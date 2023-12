Dr Raëd Nadji, politologue palestinien: Voilà comment le Hamas a réduit le renseignement israélien à « zéro info »

Par Fayçal Oukaci (revue de presse : L’Express.dz – 18 décembre 2023)*

Alors que l’agression contre les Palestiniens de Ghaza boucle son soixante-dixième jour, il serait utile de faire un zoom sur les motifs essentiels qui ont conduit l’armée sioniste à s’enliser dans une guerre d’où elle ne sortira pas vainqueur et où les chances d’une cuisante défaite se dessinent déjà. Le Dr Raëd Nadji est palestinien, politologue, mais aussi journaliste et observateur averti de ce qui se passe dans son pays. Entretien sur les points chauds de l’actualité à Ghaza.

IL SEMBLE QUE LE RENSEIGNEMENT ISRAÉLIEN AIT ÉTÉ PRIS AU DÉPOURVU ET QU’IL VIVE UNE SITUATION INÉDITE…

De toute évidence, oui, car il a été mis out dès les premières heures de la guerre. Preuve en est, la querelle inédite entre les services de renseignement israéliens et le Premier ministre, qui se renvoient la balle et sont en train de carrément se déclarer la guerre, malgré le contexte de guerre qu’ils vivent. Pour, finalement, privilégier de modérer leurs propos en attendant la fin de la guerre. Mais il est dit qu’entre eux, c’est la cassure.

ON PENSE LÉGITIMEMENT QUE C’EST YAHIA SINWAR QUI EST À L’ORIGINE DE CET ÉCHEC ET MAT…

Bien entendu, l’homme a passé plus de deux décennies dans les prisons israéliennes, pour en sortir édifié de la sociologie militaire d’Israël. Il a tout étudié et tout compris de cet usurpateur jusqu’à devenir un spécialiste de tout ce qui est israélien, la guerre, l’armée, le renseignement, l’information…

ET COMMENT S’EN EST-IL PRIS SUR LE TERRAIN POUR COUPER LE ROBINET DES INFORMATIONS À TSAHAL ET AU MOSSAD ?

Le modus operandi de Sinwar et son état‐major s’est particulièrement appuyé sur les « relais » qu’utilisait Israël à Ghaza.

Je vous livre un secret – qui, en fait, n’en est pas un‐ puisque la chose a été déjà ébruitée dans les cercles réduits : le Hamas a neutralisé pas moins de 36 agents à l’intérieur de Ghaza et qui agissaient comme des informateurs du renseignement israélien. Ils étaient de rangs et de niveaux différents. Ils avaient été « neutralisés » sans faire de bruit, de la manière la plus intelligente qui soit.

Toutefois, d’autres agents à Ghaza avaient été utilisés – de leur plein gré ou à leur insu -pour donner de fausses informations à Tsahal et induire les armées ennemies en erreur. Tsahal a souvent mordu à l’hameçon et ceci explique – en partie, pas totalement‐ les échecs israéliens jusque‐là.

LE TERME « NEUTRALISER » RESTE ÉQUIVOQUE…

Je vais évoquer une histoire qui pourrait mieux vous éclairer. C’est l’histoire d’une mère palestinienne qui a compris que son fils était un agent infiltré et que sa liquidation était imminente. Cette mère patriote a interdit à quiconque de s’approcher de son fils, car le devoir de laver l’affront lui revenait à elle ; et c’est elle qui l’a tué d’une balle dans la tête.

J’évoque cette histoire ici pour vous dire que la résistance est inscrite dans les gènes des Palestiniens et que les cas de félonie sont des cas isolés…

RESTE ÉGALEMENT L’INFORMATION ÉLECTRONIQUE QUI A CONTINUÉ À ÊTRE FONCTIONNELLE, NON ?

Je ne vous livre pas un secret ici si je vous dis que le renseignement israélien a essayé tous les moyens pour infiltrer, noyauter et manipuler la résistance, mais que le renseignement humain demeure irremplaçable ; et pour cette raison, l’information livrée par un agent reste la plus importante part de la force de tout renseignement dans le monde. Le renseignement électronique reste très limité dans une guerre, surtout quand l’adversaire sait à quoi s’en tenir en la matière.

ON PARLE CES DERNIERS JOURS D’INONDER LES TUNNELS DE GHAZA AVEC DE L’EAU. LE HAMAS POSSÈDE-T-IL UN PLAN POUR FAIRE FACE À CETTE ÉVENTUALITÉ ?

Tout d’abord, la chose est invraisemblable, car il s’agit de près de 450 kilomètres de tunnels, et qui ne sont pas étanches. Donc l’eau pénétrera sous terre après un laps de temps plus ou moins court. Toutefois, nous avons à Ghaza une solution pour cette éventualité, avec nos hommes‐grenouilles qui sont préparés depuis longtemps à une guerre de l’eau, en mer ou ailleurs. Donc à chaque action sa réponse et à chaque événement son plan.

*Source : L’Express.dz