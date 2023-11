Sale temps pour l’US Army en Irak et en Syrie : Les attaques se multiplient…

Revue de presse : Perspectives Med (1er novembre 2023)*

En début de semaine, le poste frontière d’Al-Qaim Al-Bukamal entre la Syrie et l’Irak a repris ses activités après avoir éliminé les effets des bombardements US qui l’ont touché lundi à l’aube, avec le retour des passagers et des marchandises. Pour rappel, les avions militaires US ont ciblé des zones situées au plus profond de la Syrie, parallèlement à la frontière irakienne. Ledit bombardement est intervenu « en réponse au bombardement de camions en bombardant la base américaine du champ d’Al-Omar, dans la campagne de Deir ez-Zor, avec 15 missiles », ajoute-t-on.

Il y a quelques jours, les combattants de la résistance irakienne ont ciblé la base d’occupation américaine de l’aéroport d’Abu Hajar – Kharab al-Jir dans le nord-est de la Syrie avec une salve de missiles, confirmant que leurs cibles avaient été directement touchées.

Le 29 octobre, la résistance a pris pour cible la base du champ pétrolier d’Al-Omar, dans la campagne de Deir ez-Zor. Cela a été précédé par le ciblage de la base US d’Al-Shaddadi en Syrie via des drones, confirmant qu’ils avaient directement touché leurs cibles.

La résistance a bombardé à plusieurs reprises la base Aïn al-Assad et la base Harir adjacente à l’aéroport d’Erbil au Kurdistan irakien avec des drones, ainsi que la base d’Al-Tanf en Syrie. Même le gazoduc reliant le champ gazier de Koniko et le désert d’Abou Khashab, dans la campagne de Deir ez-Zor en Syrie, n’a pas été épargné.

Le ciblage des bases US en Irak et en Syrie vient en appui à la bataille « Déluge d’Al-Aqsa », qui se poursuit.

Le Pentagone a admis que « les forces américaines avaient été attaquées au moins 12 fois en Irak et 4 fois en Syrie la semaine dernière ».

Jaafar al-Husseini, porte-parole militaire des Brigades irakiennes du Hezbollah en Irak, a annoncé le 18 octobre que « la résistance en Irak est entrée dans la bataille du déluge d’Al-Aqsa et a dirigé ses frappes contre les bases américaines ».

