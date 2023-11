La Nakba 2.0 ravive les guerres néoconservatrices

Par Pepe Escobar (revue de presse : Réseau international – 31 octobre 2023)*

La Guerre des Enfants entre Israël et les Arabes est en train d’échapper à tout contrôle.

La Guerre des Enfants entre Israël et les Arabes, qui se double d’une guerre entre l’Hégémon et l’Axe de la Résistance, sous-branche de la guerre entre l’OTAN et la Russie et entre l’OTAN et la Chine, est en train de devenir totalement incontrôlable.

Il est maintenant fermement établi qu’avec la Chine négociant la paix dans tout le Moyen-Orient, et la Russie-Chine se lançant à corps perdu dans les BRICS 11, en facilitant les règlements commerciaux énergétiques en dehors du dollar américain, l’Empire contre-attaque serait tout à fait prévisible :

Mettons le feu au Moyen-Orient

L’objectif immédiat des psychopathes néocons straussiens et de leurs silos à travers le Beltway est de s’attaquer à la Syrie, au Liban et, en fin de compte, à l’Iran.

C’est ce qui explique la présence en Méditerranée centrale et orientale d’une flotte d’au moins 73 navires de guerre des États-Unis et de l’OTAN – allant de deux groupes de porte-avions américains à plus de 30 navires de 14 membres de l’OTAN impliqués dans les jeux de guerre Dynamic Mariner en cours au large des côtes italiennes.

Il s’agit de la plus grande concentration de navires de guerre des États-Unis et de l’OTAN depuis les années 1970.

Quiconque croit que cette flotte est assemblée pour «assister» Israël dans son projet de solution finale consistant à imposer la Nakba 2.0 à Gaza doit lire un peu de Lewis Carroll. La guerre de l’ombre déjà en cours vise à détruire tous les nœuds de l’Axe de la Résistance en Syrie, au Liban et en Irak, l’Iran restant la pièce maîtresse de la résistance.

Tout analyste militaire dont le QI est supérieur à la température ambiante sait que toutes ces coûteuses baignoires américaines en fer sont destinées à devenir des récifs coralliens sub-océaniques – surtout si elles sont visitées par des missiles hypersoniques.

Bien entendu, tout ceci pourrait n’être qu’un simple spectacle de dissuasion et de projection de puissance américain. Les principaux acteurs – l’Iran et la Russie – ne sont pas impressionnés. Il suffit de jeter un coup d’œil en arrière sur ce qu’une bande d’éleveurs de chèvres de montagne munis de fausses kalachnikovs a fait à l’OTAN en Afghanistan.

En outre, l’Hégémon devrait s’appuyer sur un solide réseau de bases sur le terrain s’il envisageait un jour de lancer une guerre contre l’Iran. Aucun acteur du Moyen-Orient ne permettrait aux États-Unis d’utiliser des bases au Qatar, au Koweït, en Irak ou même en Jordanie. Bagdad s’est déjà engagé, depuis un certain temps, à se débarrasser de toutes les bases américaines.

Où est mon nouveau Pearl Harbor ?

Le plan B consiste, quoi d’autre, à organiser un nouveau Pearl Harbor (le dernier remonte à quelques semaines seulement, selon Tel-Aviv). Après tout, organiser un tel déploiement de diplomatie de la canonnière dans une mer intérieure dévoile un choix alléchant de cibles faciles.

Il est inutile de s’attendre à ce que le chef du Pentagone, Lloyd «Raytheon» Austin, prenne en compte l’humiliation cosmique que pourrait subir l’Hégémon si l’une de ses baignoires, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, était coulée par un missile iranien. Si cela se produisait, ils opteraient pour le nucléaire.

Alastair Crooke – la référence en matière d’analyse, a averti que tous les points chauds pourraient exploser d’un seul coup, détruisant ainsi l’ensemble du «système d’alliance» américain (c’est moi qui souligne).

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a, comme d’habitude, mis le doigt sur le problème en déclarant que si Gaza était détruite, la catastrophe qui en résulterait durerait «des décennies, voire des siècles».

Ce qui a commencé comme un coup de dés à Gaza s’étend maintenant à tout le Moyen-Orient et ensuite, inévitablement, à l’Europe, à l’Afrique et à l’Asie.

Tout le monde se souvient du préambule aux circonstances incendiaires actuelles : la manœuvre de Brzezinski en Ukraine visant à couper l’Europe des ressources naturelles russes.

Cette situation s’est métastasée en la plus grande crise mondiale depuis 1939. Les psychopathes néocons straussiens de Washington n’ont aucune idée de la manière de faire marche arrière. Dans l’état actuel des choses, l’espoir d’une solution pacifique à ces deux guerres imbriquées est plus que nul.

Comme je l’ai souligné précédemment, les dirigeants des principaux producteurs de pétrole – Russie, Arabie saoudite, Iran, Irak, Koweït – peuvent interrompre d’un seul coup près de la moitié de la production mondiale de pétrole, démolissant ainsi l’ensemble des économies de l’UE et des États-Unis sans tirer un seul coup de feu. Des sources diplomatiques assurent que cette éventualité est sérieusement envisagée.

Comme me l’a dit une source de l’État profond de la vieille école, aujourd’hui en Europe, des acteurs sérieux sont activement impliqués dans l’envoi de ce message au Beltway «pour que les États-Unis réfléchissent à deux fois avant de déclencher une guerre qu’ils ne peuvent pas contrôler». Lorsqu’ils se rendront à Wall Street pour vérifier l’exposition aux produits dérivés, ils auront déjà eu le temps d’y réfléchir puisque des documents ont été envoyés à des personnes comme Larry Fink de Blackrock et Michael Bloomberg.

Parallèlement, une discussion sérieuse s’engage dans les cercles de renseignement du «nouvel axe du mal» (Russie, Chine, Iran) sur la nécessité de consolider un pôle islamique unifié.

Les perspectives ne sont pas bonnes, même si des pôles clés comme la Russie et la Chine ont clairement identifié l’ennemi commun de l’ensemble du Sud global/Majorité mondiale. La Turquie d’Erdogan ne fait que prendre la pose. L’Arabie saoudite ne s’investira pas dans la défense/protection de la Palestine, quoi qu’il arrive. Les clients/minions américains au Moyen-Orient ont tout simplement peur. Il ne reste plus que l’Iran et l’Axe de la Résistance.

En cas de doute, souvenez-vous de Yahvé

Pendant ce temps, la tribu vengeresse et narcissique des conquistadors, maîtres de la tromperie politique et de l’exemption morale, est en train de consolider sa Nakba 2.0 – qui se double de la solution parfaite pour engloutir illégalement tout ce gaz au large de Gaza.

La directive d’expulsion du ministère israélien du Renseignement, qui concerne 2,3 millions de Palestiniens, est très claire. Elle a été officiellement approuvée par le ministère le 13 octobre.

Elle commence par l’expulsion de tous les Palestiniens du nord de Gaza, suivie d’une série d’«opérations terrestres» ; elle laisse les routes ouvertes à travers la frontière égyptienne à Rafah ; et elle établit des «villes de tentes» dans le nord du Sinaï et, plus tard, même de nouvelles villes pour «réinstaller les Palestiniens» en Égypte.

Itay Epshtain, consultant en droit et politique humanitaires, a noté : «Je n’ai pas été en mesure de détecter, à ce jour, un point de l’ordre du jour ou une décision gouvernementale entérinant la directive du ministère. Si cette directive avait été présentée et approuvée, elle ne serait probablement pas dans le domaine public».

Plusieurs extrémistes de Tel-Aviv le confirment en tout cas dans leurs déclarations.

Quant à la guerre au sens large, elle a déjà été écrite. Il y a longtemps. Et ils veulent la suivre à la lettre, en tandem avec les chrétiens américains conservateurs-sionistes.

Tout le monde se souvient que le général Wesley Clark s’est rendu au Pentagone deux mois après le 11 septembre et qu’il a pris connaissance du plan néocon/chrétien conservateur-sioniste visant à détruire sept pays en cinq ans :

Il s’agissait de l’Irak, de la Libye, du Liban, de la Syrie, de la Somalie, du Soudan et de l’Iran.

Tous ces pays ont été déstabilisés, détruits ou plongés dans le chaos.

Le dernier sur la liste est l’Iran.

Revenons maintenant au Deutéronome 7:1-2, 24 :

«Yahvé dit à Israël qu’il a identifié «SEPT NATIONS PLUS GRANDES ET PLUS FORTES QUE VOUS», que «vous devez soumettre à la malédiction de la destruction» et ne pas «avoir pitié d’elles». Quant à leurs rois, «tu effaceras leurs noms sous les cieux»».

*Source : Réseau international

Version originale : Strategic Culture Foundation

Traduction : Réseau International

Articles de Pepe Escobar sur France-Irak Actualité : ICI