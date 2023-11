Gaza - Manifestation - 25 novembre - Paris

Communiqué de CAPJPO-EuroPalestine (23 novembre 2023)*

Chères amies, chers amis,

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les médias font grand cas du projet de trêve entre les bourreaux du peuple palestinien et le Hamas. Ainsi, un échange de prisonniers serait en cours, quelques dizaines de civils israéliens retenus à Gaza contre quelques centaines de prisonniers palestiniens enfermés par Israël (sur environ 8.000), principalement des enfants et des femmes.

Israël a d’ailleurs pris soin d’arrêter quelques centaines de Palestiniens en Cisjordanie ces deniers jours, et d'enlever plusieurs dizaines de Gazaouis vivants… et morts.

Un cessez-le-feu de quelques jours serait également inclus dans le compromis, de même que « l’autorisation » israélienne pour le passage, pendant quelques jours là aussi, d’un nombre un peu plus important de camions au passage de Rafah.

Pour autant, les bombardements génocidaires du régime d’apartheid sur la bande de Gaza continuaient d’être aussi meurtriers ces dernières 48 heures, au nord comme au sud, de même que les raids sanglants de l’armée et des colons un peu partout en Cisjordanie. En Cisjordanie occupée, pour laquelle même l’ancien ambassadeur de France à Tel Aviv Gérard Araud, un homme pourtant totalement aligné sur Israël du temps de son mandat, reconnaît qu’on est en présence d’un véritable « nettoyage ethnique ».

Et puis, Netanyahou et la bande de fascistes qui dirigent Israël ont prévenu publiquement que trêve ou pas trêve, « la guerre allait continuer », sans que cela émeuve nos gouvernants, Biden et Macron en tête, et la cohorte de journalistes complices du massacre qui monopolisent radios et télévisions.

Pas question de se taire ni de se résigner ! Dans le monde entier, tous les jours, la colère populaire contre ce génocide s’exprime et doit continuer de le faire, car le peuple palestinien a désespérément besoin de savoir qu’il n’est pas seul.

Des manifestations en France sont prévues un peu partout ce week-end.

À Paris, la mobilisation se fait sous le signe de la solidarité avec les femmes de Palestine, premières victimes du génocide en cours, avec, au moment où ces lignes sont écrites, plus de 4.000 d’entre elles assassinées à Gaza, bombardées avec leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs maris et leurs pères.

Les cortèges pour la Palestine vont ainsi intégrer la manifestation prévue de longue date « Contre les violences de genre, sociales, et d’État ».

Soyons toutes et tous présents

SAMEDI 25 NOVEMBRE À 14 HEURES PLACE DE LA NATION

« Femmes de Gaza, femmes de Palestine, c’est l’humanité, qu’on assassine »

*Source : CAPJPJO-EuroPalestine