Arrestation de 60 Palestiniens par l'armée israélienne en Cisjordanie

- Portant le nombre total de détenus à 3 260, depuis le 7 octobre, selon le Club des prisonniers palestiniens.

Par Qais Abu Samra (revue de presse : Anadolu - 27 novembre 2023)*

Le Club des prisonniers palestiniens a annoncé, ce lundi, que l'armée israélienne avait arrêté 60 Palestiniens, portant le nombre total de détenus en Cisjordanie occupée à 3 260, depuis le 7 octobre dernier.

Le Club (non gouvernemental) a déclaré par voie de communiqué, consulté par Anadolu, que “Les forces d’occupation ont arrêté au moins 60 citoyens, entre le soir du dimanche et l’aube du lundi, dans les villes et villages de Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est“.

La même source a indiqué que le nombre total de détenus "est passé à 3 260 Palestiniens", depuis le 7 octobre.

Selon le Club des prisonniers palestiniens, “les arrestations étaient concentrées dans la ville de Bani Naim, au sud d'Hébron, et dans la ville de Kafr Ni'ma dans le gouvernorat de Ramallah, au centre de la Cisjordanie, alors que le reste des arrestations était répartie entre les gouvernorats de Jénine, Naplouse et Bethléem".

L'armée israélienne mène des campagnes d'incursions quotidiennes dans les villages et les villes de Cisjordanie, qui dégénèrent en affrontements, en arrestations et en fusillades et tirs de bombes lacrymogènes contre les Palestiniens. .

La cadence de ces affrontements s’est intensifiée à la suite de l’opération militaire meurtrière menée par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, depuis le 7 octobre, causant des destructions massives des infrastructures, faisant des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes, et engendrant une catastrophe humanitaire sans précédent, selon des sources officielles palestiniennes et onusiennes.

Traduit de l’arabe par Mounir Bennour.

*Source : Anadolu