Pourquoi les États-Unis soutiennent-ils Israël ? (BBC news -Afrique)

Par Mariana Sanches (revue de presse : BBC news Afrique – 18 octobre 2023)*

"Il ne s'agit pas d'une tragédie lointaine - les liens entre Israël et les États-Unis sont profonds", a déclaré mardi 10 octobre le président américain Joe Biden, dans l'une des nombreuses déclarations qu'il a faites depuis que le groupe militant palestinien Hamas a lancé, le 7 octobre, une attaque sans précédent depuis 50 ans contre le sud d'Israël.

Dans d'autres déclarations, Joe Biden a également affirmé que le soutien des États-Unis à la sécurité d'Israël "est solide et inébranlable", "que nous ferons tout pour qu'Israël puisse se défendre" et que les Américains marchent "coude à coude avec les Israéliens".

Les paroles de Biden ont été accompagnées d'actions : en quatre jours de crise, le président américain s'est entretenu trois fois au téléphone avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a ordonné le déploiement du porte-avions le plus moderne de la marine américaine, le Gerald Ford, pour la région du Moyen-Orient, a autorisé des renforts pour le Dôme de Fer, le bouclier anti-aérien israélien , a envoyé un navire rempli de munitions arrivé en territoire israélien mardi 10/10, et a décidé d'envoyer son secrétaire d'État, Antony Blinken, pour Tel Aviv dans les prochains jours. Le président américain a également déclaré qu'il demanderait au Congrès américain d'approuver un programme d'aide militaire à Israël.

Ni le ton d'indignation de Biden ni sa décision rapide de soutenir militairement l'allié du Moyen-Orient, qu'il a qualifié de « partenaire fondamental », ne sont nouveaux sur la scène politique américaine. Les 14 Américains tués dans l'action du Hamas et les probables 20 otages américains toujours sous le contrôle de militants palestiniens, selon les informations du gouvernement américain, n'expliquent pas non plus la réaction actuelle de soutien sans équivoque à Israël. Il s’agit d’une position américaine vieille de plusieurs décennies.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Israël est le pays au monde qui a reçu le plus de ressources des États-Unis. Entre 1946 et 2023, 260 milliards de dollars américains ont été estimés, selon un rapport du Congrès américain publié en mars de cette année. Plus de la moitié de ce montant était destinée à l’aide militaire.

Mais le soutien américain ne s’est pas limité à des actes financiers bilatéraux. Membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies (ONU), les États-Unis ont utilisé à plusieurs reprises leur droit de veto pour s'opposer aux avertissements ou aux sanctions contre Israël pour ses occupations successives du territoire palestinien autonome.

« Dans l’histoire du Conseil, les États-Unis ont opposé leur veto plus de 80 fois. Dans plus de la moitié d’entre eux, les Américains ont agi ainsi pour protéger les Israéliens des critiques internationales. Et je dois mentionner qu'en général, les États-Unis ont été les seuls à voter (sur un total de 15) contre cette question au Conseil de sécurité de l'ONU », Stephen Zunes, professeur de politique et fondateur du Centre d'études sur le Moyen-Orient à l'Université de San Francisco, Californie.

« Historiquement, alors que la plupart des pays critiquent les attaques terroristes du côté palestinien et les bombardements israéliens de cibles civiles, estimant qu'il est mal de tuer des civils soit par l'artillerie militaire, soit par des attentats-suicides, les États-Unis critiquent presque exclusivement le côté palestinien, pour ne pas mentionner Israël », note Zunes, qui suit depuis des décennies les positions américaines concernant Israël et la Palestine.

Sous le gouvernement du républicain Donald Trump (2017-2021), les États-Unis se sont éloignés de leur engagement historique concernant deux États et son successeur, le démocrate Joe Biden, n’a jamais agi de manière décisive pour rouvrir cette négociation. Au contraire, Biden a tenté de contribuer à normaliser les relations entre les pays arabes et Israël, entravées depuis des décennies précisément par l’incertitude concernant la création d’un État palestinien, laissant la question palestinienne de côté. La négociation la plus récente est un accord de relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et Israël, dont le sort est incertain compte tenu du nouveau conflit entre Israéliens et Palestiniens.

Dans ses manifestations depuis les attaques du Hamas, Biden a évité toute critique directe des excès potentiels de la contre-offensive israélienne, déjà signalée par l’ONU et l’Union européenne. Israël a coupé l'approvisionnement en eau, électricité, carburant et nourriture de la bande de Gaza, une zone densément peuplée de civils et soumise à d'intenses bombardements. « Les États-Unis et Israël sont des démocraties. Et les démocraties sont plus fortes lorsqu’elles respectent la loi », a déclaré Biden ce mardi.

Mais après tout, quelles sont les origines des « liens profonds » évoqués par Biden entre Israël et les États-Unis qui expliquent la position américaine ?

Liens historiques

Les horreurs de l'Holocauste, qui a massacré environ 6 millions de Juifs, ont créé un contexte international qui a facilité la création de l'État israélien - une revendication de plus de 50 ans des Juifs dits sionistes - dans une région déjà peuplée d'Arabes palestiniens depuis des siècles.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'Union soviétique se sont imposés comme les grandes puissances mondiales, se disputant un rôle de premier plan dans l'organisation du monde d'après-guerre et les zones d'influence mondiale. Les puissances européennes sont affaiblies par le fait d'avoir été le théâtre de la guerre.

Les États-Unis, qui comptaient à l'époque la plus grande population juive au monde, ont rapidement pris position en faveur du nouveau pays et l'ont reconnu. Aujourd'hui, on estime qu'Israël compte environ 6,5 millions de Juifs, tandis que les États-Unis ont une communauté d'environ 6 millions de Juifs.

L'Union soviétique a également soutenu la création d'Israël et, au moins pendant les deux premières décennies de l'existence de l'État juif, le soutien américain au pays n'était pas si disproportionné par rapport à celui des Soviétiques. À tel point que lorsqu'Israël a envahi l'Égypte en 1956, lors de la crise dite de Suez, les États-Unis s'y sont opposés, tout comme l'Union soviétique.

Dix ans plus tard, cependant, les Américains ont considérablement modifié leur position lorsqu'il est devenu évident, en pleine guerre froide, qu'Israël pouvait jouer un rôle décisif en infligeant des défaites aux intérêts soviétiques dans la région.

Le tournant décisif a été la guerre des Six Jours, au cours de laquelle Israël a vaincu une coalition de pays arabes, initialement composée de l'Égypte, de la Jordanie et de la Syrie et soutenue par les Soviétiques. Dès lors, le soutien diplomatique et financier des États-Unis s'est accru de manière exponentielle.

Au cours des décennies suivantes, les relations entre les deux communautés juives, israélienne et américaine, se sont également intensifiées.

Une enquête réalisée par l'institut de recherche Pew en 2021 a montré qu'un juif américain sur quatre a vécu en Israël ou s'y est rendu à plusieurs reprises.

Dans la même enquête, près de 6 juifs américains sur 10 ont déclaré être très ou assez attachés émotionnellement à Israël. "Le lien entre les deux sociétés est certainement une raison valable pour expliquer ce soutien historique des Américains", déclare M. Zunes.

Guerre contre le terrorisme

Selon Zunes, le facteur d'empathie joue certainement aussi un rôle dans le soutien. Lorsque Netanyahou compare l'attaque du Hamas aux attentats du 11 septembre 2001, la plus grande attaque sur le territoire américain depuis l'attaque japonaise sur Pearl Harbor lors de la Seconde Guerre mondiale, le premier ministre israélien mobilise chez les Américains des sentiments puissants, d'un traumatisme collectif généré par la chute d'avions sur des cibles stratégiques par l'organisation fondamentaliste islamique sunnite Al-Qaeda.

Le fait que, dans les deux cas, les auteurs des attentats soient des groupes fondamentalistes islamiques facilite également l'identification de la société américaine à la souffrance des Israéliens.

En réponse à ces attentats, les États-Unis ont lancé la "guerre contre la terreur", qui a servi à justifier les invasions de l'Afghanistan et de l'Irak. Dans ces deux pays, les régimes locaux ont été renversés et il a ensuite été extrêmement difficile de mettre en place de nouveaux gouvernements et de se retirer pour assurer la stabilité de la région. Cette stratégie a finalement été considérée comme erronée par les Américains eux-mêmes et a entraîné d'énormes coûts nationaux et internationaux pour le pays.

D'aucuns considèrent que la situation actuelle d'Israël, qui évalue une éventuelle incursion terrestre dans la bande de Gaza, est une répétition potentielle, à plus petite échelle, de l'histoire que les Américains ont jouée pendant plus de 20 ans de guerre contre la terreur.

"Si l'impact psychologique sur les Israéliens de ce qui s'est passé (le 7) est similaire à l'impact psychologique du 11 septembre sur les Américains, il est impératif qu'Israël ne commette pas les mêmes erreurs que les États-Unis dans leur réponse au 11 septembre", a déclaré le professeur Dox Waxman, du Centre d'études israéliennes de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA), sur son profil X (anciennement Twitter). M. Waxman poursuit :

"En particulier, l'invasion américaine de l'Afghanistan a conduit à deux décennies d'occupation et d'insurrection (et n'a pas détruit Al-Qaïda). Si les forces de défense israéliennes finissent par envahir Gaza et renverser le régime du Hamas, elles pourraient également finir par occuper Gaza et faire face à une insurrection prolongée. Il sera plus facile d'y entrer que d'en sortir, comme les États-Unis l'ont appris à leurs dépens".

Une minorité puissante

Bien que les Juifs soient une minorité dans la société américaine, ils sont puissants sur le plan économique et éducatif par rapport au citoyen américain moyen. Une autre enquête de Pew Research datant de 2020 a montré que la moitié des juifs américains ont un revenu familial supérieur à 100 000 dollars par an, alors que ce pourcentage n'est que de 19 % pour l'ensemble des Américains. En outre, 23 % des Juifs ont un revenu familial supérieur à 200 000 dollars par an, contre seulement 4 % des adultes américains.

En outre, 36 % des juifs américains ont non seulement terminé leurs études secondaires, mais ont également suivi des études supérieures, contre 14 % de la population américaine en général.

En tant qu'élite économique et intellectuelle, les Juifs ont également trouvé leur place en politique. Ils sont surreprésentés au Congrès américain : dans la législature actuelle, 34 membres du Congrès, soit 6,4 %, se déclarent juifs, alors que la part de la population américaine qui se déclare juive ne dépasse pas 2 %.

Le groupe de pression American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) est reconnu comme l'un des plus puissants de la politique américaine. L'année dernière, le groupe a été accusé d'avoir investi des millions de dollars dans les primaires démocrates pour les élections législatives de mi-mandat, afin de battre des politiciens de gauche ayant des positions pro-palestiniennes. Le groupe a déclaré que son travail a toujours été bipartisan et qu'il a toujours défendu les intérêts d'Israël.

Malgré cela, les politologues affirment que parler du vote juif comme d'un élément décisif, d'un facteur de déséquilibre capable de mobiliser les décisions géopolitiques de Washington, est un mythe.

En 2019, peu avant les élections qui ont donné la victoire à Biden sur Trump, le politologue de l'Institut Gallup Frank Newport a démontré statistiquement que, même si le républicain semblait très attaché à capter l'électorat juif, il semblait peu probable qu'il puisse remporter la victoire uniquement en séduisant cette tranche de l'électorat.

"Étant donné que les juifs ont un niveau d'éducation plus élevé que la moyenne de la population et que la participation électorale est influencée par le niveau d'éducation (plus le niveau d'éducation est élevé, plus l'électeur est susceptible de voter), les juifs aux États-Unis ont un taux de participation électorale légèrement plus élevé. Mais même en tenant compte de cela, et en supposant que le vote juif puisse être important dans certaines régions spécifiques de certains États (comme la Floride et la Pennsylvanie), il est clair que le vote juif ne fera pas une grande différence lors des prochaines élections présidentielles", a écrit Newport, dans une analyse qui reste valable pour les élections de l'année prochaine.

Même si les votes ne sont pas décisifs, la résonance politique des programmes pro-israéliens ne doit pas être ignorée. "Trois des présidents qui ont le plus fait avancer l'agenda israélien, Richard Nixon, George W. Bush et Donald Trump, n'avaient pas le soutien ouvert de la communauté juive, mais ils n'ont pas cessé d'agir en sa faveur", explique M. Zunes.

Stratégie géopolitique

Il y a quarante ans, le secrétaire d'État américain Alexander M. Haig, nommé par le président de l'époque, Ronald Reagan, donnait la définition suivante de l'allié du Moyen-Orient : "Israël est le plus grand porte-avions de l'Amérique, il est insubmersible, il ne transporte aucun soldat américain et il est situé dans une région cruciale pour la sécurité nationale des États-Unis".

Pour de nombreux analystes des relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient, cette description reste parfaitement pertinente et la stratégie géopolitique est, selon lui, la principale explication du soutien pratiquement inconditionnel des États-Unis à Israël.

"Le Moyen-Orient a été d'une importance capitale pour les États-Unis, car les gouvernements successifs ont poursuivi un large éventail d'objectifs interdépendants, notamment la sécurisation des ressources énergétiques vitales, l'éloignement de l'influence soviétique et iranienne, la survie et la sécurité d'Israël et des alliés arabes, la lutte contre le terrorisme, la promotion de la démocratie et la réduction des flux de réfugiés", résume Kali Robinson, experte du Moyen-Orient au Council of Foreign Relations, dans un article de juillet 2023 sur les politiques américaines dans le conflit israélo-palestinien.

Bien que la guerre froide soit terminée, elle n'a pas changé de manière significative la façon dont les États-Unis traitent Israël. Cela s'explique en partie par le fait que la région reste un défi pour les Américains.

L'Iran, une théocratie islamique ayant une grande influence dans la région et un programme nucléaire controversé, est le principal antagoniste américain dans la région. C'est aussi un allié historique du Hamas, le groupe palestinien responsable des attaques contre le territoire israélien. Bien qu'Israéliens et Américains se soient permis de spéculer publiquement sur la possibilité que l'Iran soit à l'origine de l'organisation et du financement de l'attaque contre Israël, les services de renseignement américains n'ont jusqu'à présent trouvé aucun lien direct entre le pays des ayatollahs et le groupe militant palestinien. L'Iran a récemment resserré ses liens avec la Chine et la Russie, ce qui a encore renforcé l'importance d'Israël en tant qu'enclave américaine dans la région.

"Israël dispose d'une puissante armée de l'air, qui contrôle essentiellement le ciel de la région. C'est elle qui a aidé à supprimer les mouvements révolutionnaires islamiques et de gauche au Liban, en Jordanie et dans d'autres pays. Ils testent les équipements militaires américains sur le champ de bataille. Le Mossad, les services de renseignement israéliens, et la CIA ont coopéré pour obtenir des informations et mener des opérations secrètes. Israël finance même des armes pour des tiers que les États-Unis, pour des raisons politiques, ne peuvent soutenir directement, comme les Contras nicaraguayens, la junte guatémaltèque et, plus récemment, les paramilitaires colombiens. Ils jouent presque le rôle d'oranges ou d'expéditeurs pour les intérêts américains dans la région", déclare Zunes.

Liens idéologiques

Dans un contexte où très peu de sujets sont capables de mobiliser un soutien bipartisan dans la politique américaine, le soutien à Israël est, pour l'instant, l'une de ces raretés qui rassemblent les démocrates et les républicains. Dans les deux cas, des raisons idéologiques expliquent cet enthousiasme.

"Parmi une ancienne génération de libéraux américains, il existe un attachement sentimental à Israël, dans lequel les Israéliens sont perçus comme un peuple persécuté qui a finalement fondé son propre État après des siècles d'exil. Et ils ont fondé un pays historiquement progressiste, même si ce n'est pas récemment et pas avec les Palestiniens, mais une démocratie sociale, un État-providence généreux très différent des dictatures arabes réactionnaires qui les entourent", explique M. Zunes.

Selon le politologue de l'université de San Francisco, Israël reflète dans une certaine mesure le mythe fondateur des États-Unis, un pays formé par des colons religieusement persécutés qui ont construit de leurs propres mains une nouvelle terre prospère et libre.

Cette image idyllique du pays a toutefois perdu le soutien des jeunes générations. Selon une enquête de Pew Research datant de juillet 2022, si 67 % des Américains de plus de 65 ans et 60 % de ceux âgés de 50 à 64 ans ont une opinion positive d'Israël, seuls 41 % des Américains âgés de 18 à 29 ans ont la même opinion. Parmi les raisons de ce déclin figurent les politiques de plus en plus orthodoxes sur le plan religieux et autoritaires des gouvernements de droite, tels que celui de M. Netanyahou, et l'avancée continue d'Israël en Cisjordanie.

Pour Zunes, cependant, le rejet du comportement israélien par les jeunes électeurs ne s'est pas encore traduit dans la politique de Washington, car l'arène politique américaine reste dominée par les parents et les grands-parents de ces jeunes.

De l'autre côté du spectre politique, Israël a renouvelé son soutien parmi les chrétiens évangéliques aux États-Unis, qui représentent un peu moins de ⅓ de la population du pays. Cet électorat majoritairement Trumpiste permet d'expliquer l'attachement de Trump à l'agenda israélien, même s'il n'a jamais bénéficié de la sympathie de la communauté juive américaine.

"Les chrétiens évangéliques de droite considèrent la question d'Israël comme une manifestation de la prophétie biblique nécessaire au retour de Jésus-Christ sur Terre. Ils considèrent la lutte entre Israël et les Palestiniens comme la continuation de la lutte entre les Israélites et les Philistins", explique M. Zunes, en se référant à l'Ancien Testament. Un phénomène similaire s'est répété chez les évangéliques brésiliens. Les leaders évangéliques brésiliens ont pris parti en faveur d'Israël et ont justifié leurs positions politiques de soutien à l'aile droite de Bolsonaro en s'appuyant sur des interprétations bibliques.

*Source : BBC news Afrique