Conseil de sécurité de l’ONU : Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et le Japon refusent un cessez-le-feu

Par Al-Manar (revue de presse : Réseau international – 18 octobre 2023)*

Un projet de résolution présenté par la Russie, appelant à un cessez-le-feu dans le conflit israélo-palestinien a été rejeté par le Conseil de sécurité de l’ONU, lundi.

Le texte a recueilli cinq voix favorables et quatre voix défavorables, alors que six autres membres du conseil se sont abstenus.

Les pays qui ont voté contre sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et le Japon.

Le texte russe appelait à un «cessez-le-feu humanitaire immédiat, durable et pleinement respecté» et à un accès humanitaire «sans entrave» à la bande de Gaza en état de siège.

Sans mentionner le mouvement palestinien Hamas, le projet de résolution russe condamnait tous les décès de civils.

Linda Thomas-Greenfield, représentante des États-Unis auprès de l’ONU, a déclaré que la résolution russe avait été présentée sans aucune consultation et qu’elle ne mentionnait pas le Hamas. Elle a accusé la Russie de donner «une couverture à un groupe terroriste qui brutalise ses civils» et a ajouté : «C’est scandaleux. C’est hypocrite et indéfendable».

Pour sa part, Riyad Mansour, représentant de la Palestine auprès des Nations unies, a accusé le Conseil de sécurité de l’ONU de s’être contenté, pendant dix jours, d’observer les attaques contre deux millions d’habitants de la bande de Gaza.

Soulignant que les habitants de Gaza sont tués, blessés, déplacés et terrorisés, Mansour a déclaré qu’Israël n’avait pas épargné une seule famille palestinienne à Gaza.

«Personne ne doit oublier qu’il s’agit de vies humaines, que les vies palestiniennes comptent aussi. Et personne ne doit entretenir l’illusion que tuer davantage de Palestiniens renforcera la sécurité des Israéliens», a-t-il ajouté.

Vassily Nebenzia, représentant de la Russie auprès des Nations unies, a déclaré que le vote d’aujourd’hui montrait qui était en faveur d’une trêve ou d’un arrêt des bombardements aveugles et de l’acheminement de l’aide humanitaire.

«Le monde entier attendait avec impatience que le Conseil de sécurité prenne des mesures pour mettre fin à l’effusion de sang. Mais les délégations des pays occidentaux ont pour ainsi dire piétiné ces attentes», a déclaré Nebenzia.

Une autre résolution, élaborée par le Brésil, devrait être soumise au vote mardi.

*Source : Al-Manar via Réseau international

Nota : La diffusion du site d’Al Manar est bloquée en France