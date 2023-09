Julian Assange ne peut demander asile en France depuis Londres, selon la justice française

Revue de presse : Commun Commune (11 septembre 2023)*

La justice française a rejeté la requête d'une association qui voulait permettre au fondateur de WikiLeaks Julian Assange de demander l'asile en France depuis le Royaume-Uni, où il est écroué en vue d'une possible extradition vers les États-Unis.

Le tribunal de Créteil a estimé le 5 septembre 2023 que Julian Assange devait être sur le territoire français ou de l'Union européenne pour obtenir l'asile en France. « La circonstance de sa privation de liberté ne permet pas de faire exception à la règle» qui exige «la présence de l'individu requérant sur le territoire national ou de l'Union européenne» pour déposer une demande d’asile en France, a résumé l'ordonnance rendue par le tribunal de Créteil.

Le 9 mars dernier, l'association Robin des Lois avait assigné l’État français en justice pour le contraindre à « mettre en place toutes les mesures nécessaires pour permettre à Julian Assange d'enregistrer au guichet unique sa demande d’asile politique » depuis le Royaume-Uni, rappelle l'ordonnance.

L'organisation contestait plusieurs articles de lois en vertu desquels un étranger qui demande l'asile doit le faire depuis le territoire français. Selon la requête, ces articles étaient « contraires » au préambule de la Constitution française et à plusieurs conventions internationales.

Julian Assange est poursuivi aux États-Unis pour avoir publié à partir de 2010 plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Il encourt à ce titre des dizaines d'années en prison.

Le gouvernement britannique a accepté, en juin 2022, son extradition, mais Julian Assange a fait appel de cette décision. Il a été arrêté et incarcéré en 2019 à la prison de haute sécurité de Belmarsh, près de Londres, après avoir passé sept ans reclus à l'ambassade d'Equateur à Londres pour éviter son extradition vers la Suède dans une enquête pour viol, classée sans suite en 2019.

*Source : Commun Commune