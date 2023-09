Les ministres israéliens veulent un million de colons dans le nord de la Cisjordanie d’ici à 2050

Photo : Décembre 2019, expansion de la colonie israélienne Eldad, construite illégalement au sud de Bethléem en Cisjordanie occupée - Source : Wikipédia

Revue de presse : AFPS (1er septembre 2023)*

Un plan soutenu par les ministres du gouvernement israélien prévoit une augmentation de près de 500 % des 170 000 colons vivant actuellement dans le nord de la Cisjordanie.

Les ministres israéliens de l’actuel gouvernement d’extrême droite soutiennent un plan visant à augmenter considérablement le nombre de colons dans le nord de la Cisjordanie occupée pour atteindre un million d’ici 2050.

Ce plan prévoit une augmentation de près de 500 % par rapport aux 170 000 colons qui vivent actuellement dans cette région, qu’Israël désigne par le terme biblique de « Samarie ».

Le ministre de l’économie Nir Barkat, le ministre de la culture et des sports Miki Zohar, le ministre du tourisme Haim Katz et le ministre de l’immigration Ofir Sofer figurent parmi les partisans de ce plan, a rapporté le site d’information israélien Ynet.

Le plan a été formulé au sein de l’organisme israélien qui régit les colonies dans la région, le Conseil régional de Samarie, selon le site d’informations, nom utilisé par Israël pour désigner une partie de la Cisjordanie occupée.

Il a ajouté que les propositions ne concernent que les territoires revendiqués par Israël comme terres d’État ou confisqués dans la zone C de la Cisjordanie, où il exerce un contrôle total en vertu des accords d’Oslo de 1993.

Toutefois, l’ensemble de la Cisjordanie - y compris toute la zone C - est considéré comme un territoire palestinien occupé.

La semaine dernière, le chef du conseil israélien pour la « Samarie », Yossi Dagan, a contacté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au sujet du projet d’implantation d’un million de colons.

Ce plan prévoit l’extension et la création de colonies, ainsi que la construction d’un aéroport.

Une équipe composée d’ingénieurs, de géographes et d’autres spécialistes travaille depuis plus d’un an à l’élaboration de ces propositions.

La nouvelle de ce plan intervient dans un contexte difficile pour les relations entre Israël et son principal allié, les États-Unis, qui ont exprimé des critiques sur des questions telles que la violence des colons.

Israël occupe la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, depuis 1967.

Il maintient un réseau de colonies dans ces territoires, qui sont illégales au regard du droit international et considérées comme un obstacle majeur à une solution fondée sur la coexistence de deux États, puisqu’elles morcellent les terres palestiniennes.

Plus de 700 000 colons juifs résident actuellement illégalement sur l’ensemble de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est.

Article publié dans The New Arab

*Source et Traduction : AFPS (Association France Palestine Solidarité)