La Turquie cherche un accord de partage des revenus avec l’Irak pour relancer les flux pétroliers

Revue de presse : Turquie News (26 août 2023)*

La Turquie tente de négocier un accord entre le gouvernement central irakien sur la manière de reprendre les exportations irakiennes de pétrole brut via son territoire, selon des responsables turcs.

La Turquie a interrompu ses flux via un double pipeline en mars après qu’un tribunal d’arbitrage lui a ordonné de payer environ 1,5 milliard de dollars de dommages et intérêts à l’Irak pour le transport de pétrole sans l’approbation de Bagdad. Ankara n’a pas l’intention de payer l’amende et demande aux Kurdes de la payer à Bagdad, car ils en ont été les bienfaiteurs, ont indiqué les responsables.

La Turquie considère l’amende de 1,5 milliard de dollars imposée par la Chambre de commerce internationale basée à Paris comme une affaire interne à l’Irak et souhaite que le GRK la règle avec Bagdad. La perte de revenus de la Turquie due à la suspension des flux pétroliers – estimée à un peu plus d’un milliard de dollars par an – est dérisoire en comparaison de ce que perd l’Irak, ce qui amène les autorités turques à croire que Bagdad et Erbil seront fortement motivés pour trouver une solution à l’impasse », a déclaré un haut responsable ayant une connaissance directe de la position de la Turquie, demandant à rester anonyme, citant la sensibilité de la question.

Les responsables du gouvernement de Bagdad n’ont fait aucun commentaire, tandis que le GRK a refusé de commenter.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a discuté jeudi à Erbil des relations énergétiques, économiques et de sécurité avec le président et le premier ministre du gouvernement kurde, après avoir eu des entretiens avec son homologue irakien à Bagdad plus tôt dans la semaine. Le ministre turc de l’Énergie, Alparslan Bayraktar, s’est également rendu à Erbil et a eu des entretiens avec le ministre irakien du Pétrole, Hayyan Abdul Ghani.

Réparer les cravates

La Turquie tend la main à Bagdad pour rétablir les liens après des années d’éloignement dans le cadre d’une réinitialisation des relations avec les pays arabes. Ankara propose au gouvernement régional ou du GRK, ainsi qu’au gouvernement central de Bagdad, de l’aider à construire des centrales électriques et d’autres infrastructures.

Bagdad a demandé à la Turquie de collecter l’argent des exportations de pétrole et de le transférer vers l’Irak après déduction de 12,6% de la part allouée au GRK, ont indiqué les responsables, s’exprimant sous couvert d’anonymat. Le GRK a cependant déclaré à la Turquie qu’il souhaitait réclamer la totalité des revenus des exportations via son territoire, arguant qu’il n’était pas en mesure de collecter des fonds provenant des exportations de pétrole irakien distinctes, ont-ils déclaré.

Le pipeline reliant Kirkouk au port méditerranéen turc de Ceyhan reste opérationnel et les exportations de brut irakien pourraient démarrer rapidement une fois qu’un accord sera conclu, ont déclaré les responsables turcs, ajoutant que la Turquie souhaitait résoudre le conflit le plus rapidement possible.

La fermeture du pipeline a privé près d’un demi-million de barils de brut des marchés mondiaux, Ankara refusant de payer l’amende de 1,5 milliard de dollars. L’Irak exportait environ 400 000 à 500 000 barils par jour depuis les champs du nord du pays, y compris dans la région kurde, via le pipeline désormais arrêté.

On ne sait pas exactement quelle quantité de ce pétrole refluerait sur les marchés mondiaux en cas d’accord, puisque l’Irak pompe déjà très près de la limite de son quota OPEP.

*Source : Turquie News