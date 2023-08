L’Otan élargit le rôle de sa mission de conseil en Irak

La décision a été prise par le Conseil de l’Atlantique Nord (CAN, qui rassemble les ambassadeurs des 31 pays membres), à la suite «d’une demande des autorités irakiennes», a précisé l’Alliance atlantique dans un communiqué.

Par Belga (revue de presse : Le Soir – 17 août 2023)*

L’Otan a annoncé jeudi l’élargissement de sa mission en Irak (la «NATO Mission in Iraq», NMI), qui verra son rôle de conseil et de renforcement des capacités étendu au ministère de l’Intérieur et au commandement de la police fédérale.

La décision a été prise par le Conseil de l’Atlantique Nord (CAN, qui rassemble les ambassadeurs des 31 pays membres), à la suite «d’une demande des autorités irakiennes», a précisé l’Alliance atlantique dans un communiqué.

«La NMI remplira ce rôle en complémentarité avec le soutien apporté par d’autres pays et organisations internationales. Toutes les activités de l’OTAN sont menées à la demande de l’Irak et dans le plein respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays», a ajouté l’Otan.

Depuis 2018, date de sa création, la NMI conseille les responsables irakiens des secteurs de la défense et de la sécurité en poste au ministère de la Défense, au Bureau du conseiller à la sécurité nationale et au Centre national d’opérations du Premier ministre. Dorénavant, elle conseillera aussi ceux en poste au ministère de l’Intérieur et au commandement de la police fédérale. La mission prête également son concours aux établissements irakiens de formation militaire professionnelle du grand Bagdad.

L’objectif de cette mission «non-combattante» d’entraînement des forces irakiennes et de conseil à la réforme du secteur de la sécurité, est d’éviter la résurgence du groupe djihadiste État islamique, qui avait conquis en 2014 de larges pans du territoire irakien - et de la Syrie voisine -, entraînant la formation d’une vaste coalition dirigée par les Etats-Unis.

*Source : Le Soir (Belgique)

