Des colons israéliens prennent d'assaut le monastère Mar Elias deux fois en une semaine

Le monastère de Mar Elias

Par Al Mayadeen (revue de presse – 23 juillet 2023)*

Les colons israéliens prennent d'assaut l'église et le monastère de Mar Elias, à Haïfa, en Palestine occupée, au milieu d'affrontements avec des fidèles, considérant ces actions provocatrices et « barbares » comme faisant partie de la tentative de judaïsation de la Palestine par les colons israéliens.

Vers 10 heures du matin, à Haïfa, un bus transportant un certain nombre de colons israéliens est arrivé au monastère Mar Elias à Al-Qods et a tenté de prendre d'assaut l'église et de la prendre en charge. Cependant, les fidèles palestiniens ont riposté et forcé les colons à battre en retraite avant que les FOI n'arrivent sur les lieux.

Selon les médias palestiniens, ce n'est pas le premier incident de ce genre. En fait, les colons israéliens ont tenté de prendre d'assaut la même église à deux reprises. On a demandé à Wadih Abu Nasser, conseiller et porte-parole de l'Assemblée des Ordinaires catholiques de Terre Sainte, s'il y aurait un cadre mis en place pour défendre l'église et protéger la communauté chrétienne palestinienne qui y assiste à la messe.

À ce stade, Abou Nasser a déclaré que le monastère envisageait « d'installer des portes autour du périmètre, de telle sorte que lorsque quelqu'un prend d'assaut ou franchit la porte, il puisse légalement le tenir pour responsable étant donné qu'à ce stade, les forces d'occupation israéliennes a été, sous prétexte de périmètres peu clairs, permettant aux colons de pénétrer dans le monastère."

Le site d'information Arab 48 a rapporté qu'environ 50 colons ont tenté de prendre d'assaut l'église, y compris des membres de l'organisation sioniste "La Familia", composée principalement de colons juifs séfarades et mizrahi, qui sont arrivés au monastère de Mar Elias et ont tenté de piller l'église et ses locaux mais ont été confrontés à des Palestiniens présents dans l'église. Malgré la tentative de résister à la prise d'assaut de l'église, les groupes sionistes ont pu entrer dans l'église et mener des rituels provocateurs pendant environ 20 minutes.

Un Palestinien présent lors de l'incident a déclaré : « La prise d'assaut de l'église Mar Elias n'était pas spontanée. Il y a un plan pour cette prise d'assaut. Il n'y a pas de tombes juives dans cette église.

De son côté, le site d'information palestinien Al-Jarmaq a indiqué dimanche que « cette attaque est la dernière d'une série d'attaques continues contre des églises à Haïfa et dans d'autres villes, et ces groupes reçoivent le soutien du gouvernement israélien actuel, mais la population de Haïfa se défendra contre ces attaques et nous ne resterons pas les bras croisés, et nous défendrons nos saintetés et nos monuments palestiniens. »

Le Comité islamo-chrétien de soutien à Al-Qods et ses sanctuaires a également condamné, le 19 juillet, ce qu'il a appelé « l'attaque barbare » contre l'église et le monastère de Mar Elias dans la ville de Haïfa, affirmant que « la prise d'assaut du l'église par des groupes religieux juifs, tenant des prières bibliques à l'intérieur et prétendant qu'il y a des tombes pour les Juifs dans l'église constitue une escalade et une violation sans précédent et grave des lieux saints des chrétiens palestiniens. »

De plus, le comité a ajouté que "l'affirmation selon laquelle il y a des tombes pour les Juifs dans les églises consacre des prétextes pour les saisir et les judaïser, et c'est une approche agressive qui complète ce qu'ils font à la mosquée Al-Aqsa".

*Source: Al Mayadeen (english) - Traduction Google

Al Mayadeen est une chaîne de télévision panarabiste d'information par satellite lancée le 11 juin 2012 à Beyrouth, au Liban.