Irak – Les partis chrétiens lancent un nouveau cri d’alarme concernant les acquisitions illégales de terres dans la plaine de Ninive

Revue de presse : Agence Fides (21 juin 2023)*

Mossoul - Cinq formations politiques animées par des leaders et des militants chrétiens ont lancé une nouvelle alerte à propos d'opérations immobilières de grande envergure qui, selon eux, visent à modifier l'équilibre de la composition démographique dans le Gouvernorat de Ninive, zone d'enracinement traditionnel des communautés chaldéennes, assyriennes et syriennes. Dans un document signé par les dirigeants des cinq partis, sur la base d'informations reçues de sources officielles et communautaires, ils dénoncent les initiatives des municipalités de la province de Ninive visant à promouvoir la vente de terres dans le district de Talkeif à des acheteurs qui ne vivent pas dans la région et n'appartiennent pas aux communautés chrétiennes autochtones. Ces initiatives, lit-on dans la déclaration, violent un paragraphe de l'article 23 de la Constitution, qui (toujours selon un arrêt de la Cour suprême fédérale n*65 de 2013) doit être interprété comme une véritable interdiction de procéder à des acquisitions immobilières de terrains pour des habitations dans le but de modifier l'équilibre démographique entre les différentes composantes de la population irakienne, d'une manière qui réponde à une mentalité sectaire. Selon les dirigeants des partis signataires du communiqué, cette mentalité guide encore les choix "de beaucoup de ceux qui détiennent actuellement le pouvoir, bien qu'ils prétendent le contraire en paroles".

Les rédacteurs de la déclaration s'adressent au Premier ministre et au ministre de la construction, de la municipalité et des travaux publics, leur demandant de donner des instructions immédiates aux autorités compétentes, afin de "mettre fin à toute mesure visant à modifier profondément le statut actuel des biens immobiliers dans les zones d'implantation historique des communautés chrétiennes autochtones d'Irak".

Les responsables politiques appellent également à la création de nouvelles unités administratives dans la plaine de Ninive, afin de favoriser le développement des infrastructures et des services et de contrer les processus qui continuent d'alimenter l'émigration des chrétiens et d'entraver le retour dans leurs foyers de ceux qui avaient fui la plaine lorsqu'elle était en grande partie tombée sous le contrôle des milices djihadistes de ce qu'on appelle l'État islamique (Daesh). Le document se termine par un appel aux chrétiens à contrer les pratiques et mentalités racistes et sectaires "qui sapent l'harmonie d'une coexistence pacifique et d'un partage national authentique".

L'alarme concernant l'altération de l'équilibre démographique dans la plaine de Ninive est lancée par cinq acronymes politiques : le Parti patriotique assyrien, l'Union patriotique de Bethnahrain, le Parti Abnaa al-Nahrain, le Mouvement démocratique assyrien (Zowaa) et le Conseil du peuple assyrien syrien chaldéen. L'appel n'a pas été signé par le "Mouvement de Babylone", qui contrôle quatre des cinq sièges réservés aux députés chrétiens au Parlement irakien. (GV)

*Source : Agence Fides

