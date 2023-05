La Chine exhorte les États-Unis et l'OTAN à financer la reconstruction de l'Afghanistan

Doha - L'envoyé de la Chine pour l'Afghanistan, Yue Xiaoyong (photo), a affirmé que les Etats-Unis et les autres pays de l'OTAN, qui ont envahi pendant des années ce pays d'Asie centrale, devraient financer sa reconstruction.

"Les États-Unis et les pays de l'OTAN, qui ont occupé l'Afghanistan pendant deux décennies, doivent prendre en charge la reconstruction de l'Afghanistan", a déclaré M. Yue à Sputnik.

Le diplomate chinois a assisté à la réunion du secrétaire général de l'ONU, António Guterres, avec les envoyés spéciaux pour l'Afghanistan d'une vingtaine de pays, les 1er et 2 mai à Doha, au Qatar.

M. Yue a indiqué que plusieurs délégués présents à la réunion ont fait valoir que les États-Unis devraient financer la reconstruction de l'Afghanistan après des années d'invasion, et ont demandé le déblocage des fonds destinés à ce pays d'Asie centrale.

"De plus en plus de pays s'expriment sur les avoirs afghans et les États occidentaux ont du mal à ignorer ces préoccupations. Les avoirs afghans, qui s'élèvent à 7 milliards de dollars, doivent être dégelés", a-t-il souligné.

Les participants aux consultations de deux jours organisées sous l'égide des Nations unies ont abordé les problèmes humanitaires de l'Afghanistan, ainsi que les moyens de renforcer la stabilité dans le pays.

En ce qui concerne la reconnaissance éventuelle du gouvernement afghan dirigé par les talibans, l'envoyé chinois a souligné que son pays n'avait pas l'intention de le faire.

"Pour la Chine, la question de la reconnaissance du gouvernement mis en place par le mouvement taliban n'est pas à l'ordre du jour dans l'immédiat, mais cela ne signifie pas que nous ne devrions pas prendre contact avec les autorités afghanes", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l'Afghanistan, après 20 ans d'occupation américaine, avait désormais la possibilité de prendre son destin en main.

"Nous respectons l'Afghanistan, sa souveraineté et son intégrité territoriale, mais la Chine a besoin de temps pour voir comment ce pays sort de la situation chaotique dans laquelle il se trouve après 20 ans d'occupation américaine (...) Il doit rompre avec les groupes terroristes d'une manière crédible", a-t-il déclaré.

M. Yue a insisté sur le fait que chaque pays doit résoudre séparément la question de la reconnaissance du gouvernement afghan. Pour la Chine, a-t-il souligné, la priorité à ce stade est d'aider le peuple afghan, et non de reconnaître le gouvernement.

Les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont envahi l'Afghanistan en 2001 sous le prétexte de lutter contre le terrorisme.

Le mouvement taliban (soumis à des sanctions de l'ONU pour activités terroristes) a repris le pouvoir en Afghanistan le 15 août 2021, après la fuite du président Ashraf Ghani, soutenu par les États-Unis et d'autres forces de l'OTAN. Deux semaines plus tard, les troupes américaines se sont retirées de l'Afghanistan de manière chaotique après près de 20 ans d'invasion.

*Source : Euro-Synergies

Version originale : Geoestrategia.es / Sputnik