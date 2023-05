France-Algérie : Tebboune en demande trop à Macron et bloque sa visite à Paris

Par Abdou Semmar (revue de presse : Algérie Part – 21 mai 2023)*

Algérie Part a pu confirmer au cours de ses investigations que de nombreux blocages perdurent encore dans les relations algéro-françaises et expliquent les retards constatés dans l’organisation de la visite d’Etat de Tebboune à Paris prévue au cours des deux dernières semaines du mois de juin prochain.

Selon nos investigations, ces blocages concernent avant tout le programme proposé par le Palais Présidentiel d’El-Mouradia à l’Elysée pour fixer le déroulement de la visite de Tebboune à Paris. Ce programme est jugé « lourd » et « irréaliste » car il contient de nombreux points sensibles qui ne suscitent pas pour le moment un consensus entre Paris et Alger. D’après toujours nos investigations, le programme de la visite de Tebboune à Paris élaboré par la Présidence algérienne est composé d’une soixantaine de points et évoque des déplacements importants de Tebboune dans des institutions publiques symboliques de la République française. Il s’agit notamment du Parlement français ou de la Grande Mosquée de Paris. Mais de son côté, l’Elysée a fait savoir à la Présidence algérienne qu’elle ne peut pas fournir des garanties pouvant permettre la validation de cette feuille de route car elle rencontre de nombreux obstacles difficilement surmontables comme par exemple il est fort probable que l’opposition française conspue et exprime fortement sa désapprobation de la présence du Président algérien au sein de certaines institutions politiques très prestigieuses de la République française.

Par ailleurs, le volet sécuritaire et militaire qui devra être discuté lors de la visite de Tebboune à Paris devra inclure la participation du patron de l’institution militaire algérienne, Said Chengriha, et nécessitera la mobilisation du côté français des décideurs du ministère des Armées. Un tel programme nécessite des efforts logistiques et organisationnels importants que Paris ne semble pas encore capable de les mobiliser tout au long des 2 à 3 jours prévus initialement pour le déroulement de la visite de Tebboune à Paris.

Pour tenter de lever ses blocages, deux lobbyistes jouent le rôle d’intermédiaires entre Paris et Alger et activent dans les coulisses des réseaux informels et formels qui lient les deux pays pour trouver des solutions permettent de boucler définitivement les préparatifs de la visite d’Abdelmadjid Tebboune en France. Le premier fut pendant longtemps l’un des dirigeants algériens les plus influents, le deuxième fut Premier-ministre en France et figurait pendant longtemps parmi les poids lourds de la vie politique française. Chérif Rahmani, ex-Wali et plusieurs fois ministres au cours des années 2000 ainsi que haut fonctionnaire de l’Etat algérien depuis les années 80, et Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre français de 2002 jusqu’à 2005, sont effectivement aujourd’hui les deux intermédiaires secrets qui agissent dans les coulisses pour tenter de trouver des arrangements aux différents malentendus et dossiers tendus qui divisent Alger et Paris, a pu confirmer Algérie Part au cours de ses investigations. Leur travail est de plus en plus complexe en raison du fossé des incompréhensions qui ne cesse de se creuser entre l’Algérie et la France.

