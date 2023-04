La ligne rouge nucléaire de Poutine

Par Manlio Dinucci (revue de presse : Mondialisation.ca - 3 avril 2003)*

“La Russie déploiera ses armes nucléaires tactiques en Biélorussie à la demande de Minsk” annonce le président Poutine. “En réalité -clarifie-t-il- nous sommes en train de faire tout ce que les États-Unis font depuis des décennies”.

Moscou souligne que les États-Unis ont placé leurs armes nucléaires tactiques en Europe, dans six pays de l’OTAN : Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Turquie et Grèce (en Grèce il n’y en a pas actuellement, mais il y a un dépôt prêt à les recevoir). Les bombes nucléaires B61, qui en Italie sont déployées dans les bases d’Aviano et Ghedi, sont à présent remplacées par les nouvelles B61-12, que l’US Air Force est déjà en train de transporter en Europe. Elles ont des caractéristiques qui les rendent beaucoup plus létales que les précédentes : chaque bombe a 4 options de puissance en fonction de l’objectif à toucher, elle est dirigée sur l’objectif par un système de guidage satellitaire et peut pénétrer dans le terrain pour détruire les bunkers des centres de commandement ennemis. Probablement les USA déploieront-ils aussi les B61-12 en Pologne et autres pays OTAN encore plus au bord de la Russie.

Trois puissances nucléaires de l’OTAN -USA, Grande-Bretagne et France- et quatre pays OTAN dotés d’armes nucléaires étasuniennes -Italie, Allemagne, Belgique et Pays-Bas- participent à l’opération Baltic Air Policing dans l’espace aérien de Lettonie, Lituanie, Estonie et Pologne, avec des avions qui peuvent transporter des armes nucléaires tactiques. Outre ceux-ci, des bombardiers stratégiques B-52H de l’US Air Force effectuent des missions d’entraînement à la guerre nucléaire dans la région de la Baltique et dans d’autres zones européennes limitrophes au territoire russe. Les Alliés européens ont mis à disposition 19 aéroports pour ces missions. Les États-Unis, après avoir déchiré le Traité FNI, préparent en outre des missiles nucléaires à portée intermédiaire à déployer en Europe.

À ce déploiement offensif s’ajoutent les bases et navires du système de “défense de missile” Aegis déployés par les USA en Europe. Les navires comme les installations terrestres Aegis sont dotés de lanceurs verticaux Mk 41 de Lockheed Martin qui -documente le constructeur même- peuvent lancer non seulement des missiles intercepteurs mais aussi des missiles de croisière armés de têtes nucléaires.

Après que USA et OTAN ont repoussé les propositions russes pour arrêter cette escalade nucléaire de plus en plus périlleuse, la Russie répond par les faits, en déployant en Biélorussie, en position rapprochée par rapport aux bases USA-OTAN en Europe, des bombes nucléaires et missiles à portée intermédiaire prêts à être armés de têtes nucléaires.

Bref résumé de la 92ème revue de presse internationale Grandangolo de vendredi 31 mars 2023 à 20h30, sur la chaine TV nationale italienne 262 Byoblu

Source : Mondialisation.ca

Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio

Articles de Manlio Dinucci sur France-Irak Actualité : ICI