L’Italie aux armes de l’Europe à l’Indo-Pacifique

Par Manlio Dinucci (revue de presse : Byoblu.com – 14 avril 2023)*

Le 22 avril commence l’exercice militaire multinational Defender 23, dirigé par le US Army Europe, l’Armée USA en Europe. L’exercice se déroulera sur deux mois dans 10 pays européens. Y participent 9.000 soldats USA et 17.000 de 26 pays alliés des USA, avec au premier plan l’Italie. Ils utiliseront 7.000 pièces d’équipement (armements et matériels militaires) expédiés depuis les États-Unis en Europe, plus 13.000 pièces d’équipement militaire provenant des dépôts de l’US Army en Europe. À son terme, en juin, se déroulera en Europe une grande manœuvre de guerre aérienne avec chasseurs-bombardiers US et alliés à double capacité conventionnelle et nucléaire. Pendant que l’Europe est transformée par les USA en camp d’entraînement à la guerre contre la Russie, les forces de missiles stratégiques russes potentialisent leur propre capacité de combat avec le test de lancement d’un nouveau missile balistique intercontinental armable de plus de têtes nucléaires.

En même temps les USA augmentent le déploiement de forces militaires dans l’Indo-Pacifique, région qui, dans la géographie du Pentagone, s’étend de la côte occidentale des États-Unis à celle de l’Inde. L’objectif central de cette escalade est la Chine, toujours plus redoutée par Washington pour ses initiatives politiques et économiques, aujourd’hui surtout au Moyen-Orient. Emblématique est le titre du Washington Post : “Le nouvel ordre mondial de la Chine est en train de prendre forme”. Malgré la tentative USA d’isoler la Chine, des entrepreneurs français et allemands sont en train de conclure de gros contrats en Chine.

Résumé de la 94ème revue de presse internationale Grandangolo Pangea de vendredi 14 avril 2023 sur la chaîne TV italienne nationale Byoblu

https://www.byoblu.com/2023/04/14/litalia-alle-armi-dalleuropa-allindo-pacifico-grandangolo-pangea/

Traduit de l’italien par M-A P

Note pour la version française:

“En même temps”, exemple (marseillais) du récent voyage en Chine de “nos” entrepreneurs :

“CMA CGM a commandé 16 porte-conteneurs au constructeur chinois China State Shipbuilding Corporation (CSSC). L'opération, qui affiche un montant record de 3.06 milliards de dollars, a été annoncée la semaine dernière lors de la visite d'Emmanuel Macron en Chine”.https://www.meretmarine.com/fr/marine-marchande/cma-cgm-nouvelle-mega-commande-de-porte-conteneurs-en-chine

