L’Egypte, l’Algérie et le Maroc sont les plus grands importateurs d’armes majeures en Afrique

Revue de presse : Al Manar (17 mars 2023)*

Un nouveau rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) a révélé que » l’Égypte, l’Algérie et le Maroc étaient en tête de liste des importateurs d’armes en Afrique ».

Le rapport a indiqué que « l’Égypte arrive en tête de liste des pays africains en termes d’importations d’armes, tandis que l’Algérie et le Maroc se situent respectivement aux deuxième et troisième rangs en termes de leur part d’importations d’armes, selon les différentes sources d’achats pour chacun d’eux ».

Le rapport a souligné qu’entre 2018-2022, ces pays ont réduit leurs achats d’armes majeures de 58% et 20%, respectivement, et en conséquence, les importations d’armes dites majeures vers l’Afrique ont diminué de 40%, par rapport à la période 2013 -2017.

L’Angola, le Egypte et le Mali arrivent en tête de liste des principaux importateurs d’Afrique subsaharienne, et les pays de cette sous-région ont réduit leurs importations d’armes de 23 %, au cours de la période 2018-2022, selon l’Institut de Stockholm.

La Russie est le plus grand fournisseur d’armes de l’Afrique subsaharienne, après la Chine, et parmi les autres principaux fournisseurs du continent figurent les États-Unis et la France.

Les États-Unis, la Russie, la France, la Chine et l’Allemagne sont respectivement en tête du classement mondial des exportateurs d’armes. En termes d’importations, la liste des cinq plus grands pays du monde comprend l’Inde, l’Arabie saoudite, le Qatar, l’Australie et la Chine.

Dans ses données récentes, l’Institut de Stockholm a noté qu’entre 2018-2022, par rapport à la période 2013-2017, l’offre mondiale d’armes a diminué de 5,1 %, tandis que les livraisons à l’Europe ont fortement augmenté, en conséquence directe du soutien occidental à l’Ukraine.

Le rapport de l’institut indique que la part des États-Unis dans les exportations mondiales d’armes est passée de 33 % à 40 %, tandis que la part de la Russie est passée de 22 % à 16 %, en lien avec les événements de la guerre en Ukraine et ses répercussions.

Il convient de noter que le rapport de l’Institut de Stockholm ne concerne que les principaux types d’armes, à savoir les avions, les véhicules blindés, les missiles, les systèmes de défense aérienne, les navires et les satellites.

Selon Responsible Statecraft, les principales entreprises de défense américaines ont signalé des augmentations record de nouveaux contrats au cours de la dernière semaine de janvier, alors que la guerre en Ukraine continue d’alimenter une augmentation massive de la demande d’armes.

Le PDG de Lockheed Martin, selon le rapport Responsible Statecraft, a déclaré aux investisseurs que l’arriéré de contrats d’armement de son entreprise était passé de 135 milliards de dollars en 2021 à 150 milliards de dollars, un bond qui « a été motivé par des commandes record de tous les temps ».

*Source : Al Manar