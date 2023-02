"Orion 23" : quel est cet exercice militaire géant organisé par l'armée française dans le Tarn ?

Par TD avec AFP (revue de presse : TF1 info – 25/2/21)*

Ce samedi 25 février, ce sont plusieurs centaines de parachutistes qui ont été largués dans la région de Castres (Tarn). Une mobilisation d'ampleur qui se déroule dans le cadre d'un exercice interarmées inédit dénommé "Orion". Il s'agit de simuler un engagement majeur, qui mobilise près de 7000 militaires. Cette opération va se dérouler à travers 14 départements et doit durer jusqu'au 11 mars. Les soldats vont simuler une intervention dans un pays fictif nommé "Arnland" : celui-ci, déstabilisé par des milices, est localisé dans une zone sensible, frontalière d'un État puissant à l'origine des troubles.

"Répondant à de nombreux objectifs de préparation opérationnelle, ORION 2023 permet un entraînement en interarmées et en multinational, encore jamais réalisé à ce jour, selon un scénario allant jusqu’à la haute intensité. Réaliste et exigeant, l’exercice prend en compte les différents milieux et champs de conflictualité (cyber, espace, lutte informationnelle)", souligne le ministère des Armées.

L'opération aéroportée qui s'est tenue ce samedi a mobilisé six avions de transport militaire A400M. Elle fait suite à plusieurs jours d'opérations navales en Méditerranée, où évoluent 30 bâtiments appartenant à la Marine nationale. Le célèbre porte-avions Charles de Gaulle en fait partie tout comme deux porte-hélicoptères amphibies (PHA).

Cette campagne d'exercice associe une série de partenaires européens, parmi lesquels figurent l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, mais aussi l'Italie et l'Espagne. Sans oublier les États-Unis, hors UE. Il s'agit en toile de fond de renforcer la préparation opérationnelle des troupes françaises. Des exercices d'ampleur qui contribuent à renouer avec des hypothèses d'engagement à grande échelle, face à un adversaire à armes égales. Un virage après deux décennies de lutte anti-djihadiste, qui suppose des modalités de déploiement et d'action bien spécifiques. Le scénario suivi actuellement a été mis au point durant trois ans et prend tout son sens alors que la guerre en Ukraine s'est déclenchée l'année dernière.

Notez qu'au printemps, Orion se poursuivra avec une deuxième séquence. Il s'agira de simuler un affrontement aéroterrestre de haute intensité contre un État ennemi, le tout se traduisant par un déploiement d'hommes massif. Lors de cette nouvelle session, 12.000 militaires devraient être mobilisés dans le nord-est de la France.

