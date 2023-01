Le Premier ministre irakien al-Sudani soutient le maintien de la présence des troupes américaines

Le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a déclaré que son pays avait besoin de forces étrangères [Michele Tantussi/Reuters]

Le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a défendu la présence de troupes américaines dans son pays dans une interview au Wall Street Journal, sa première depuis sa prise de fonction en octobre.

Cette position contredit la position de plusieurs groupes alignés sur l'Iran qui composent en partie le cadre de coordination dominé par les chiites, le bloc politique qui a nommé le Premier ministre l'année dernière. Al-Sudani a ensuite été nommé par le président Abdul Latif Rashid, dont l'élection a mis fin à plus d'un an d'impasse politique alimentée par l'universitaire et dirigeant politique Muqtada al-Sadr.

Dans l'interview publiée dimanche, al-Sudani n'a pas donné de calendrier pour que les forces américaines et de l'OTAN - qui servent actuellement à des fins d'entraînement - quittent l'Irak, malgré les appels de certains alliés politiques pour un retrait complet.

« Nous pensons que nous avons besoin des forces étrangères », a déclaré al-Sudani. "L'élimination de l'Etat islamique a besoin de plus de temps."

Les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003 dans le cadre de leur « guerre mondiale contre le terrorisme », avec un nombre de soldats atteignant un sommet d'environ 170 000 soldats en 2007 avant le retrait des forces en 2011. Ils ont été redéployés en Irak en 2014 en réponse à la montée de l'EIIL (ISIS), alors que le groupe armé envahissait une large bande de territoire à travers l'Irak et la Syrie.

Cependant, les opérations de combat ont largement échoué à la suite de la défaite territoriale de l'EIIL en 2019. Deux ans plus tard, Washington a officiellement mis fin à la mission de combat dirigée par les États-Unis en Irak et est passé à un rôle consultatif auprès des forces irakiennes. Les États-Unis ont actuellement environ 2 000 soldats stationnés dans le pays, l'OTAN y hébergeant plusieurs centaines de soldats, tous dans des rôles non combattants.

Pendant ce temps, les attaques à la roquette lancées par des groupes armés alignés sur l'Iran sur des bases abritant des troupes étrangères et d'autres installations étrangères sont restées relativement fréquentes.

Dans l'interview publiée dimanche, al-Sudani a déclaré qu'il n'y avait aucune intention de reprendre les opérations de combat étrangères dans le pays, mais a noté que les forces étrangères fournissent un soutien logistique important dans la lutte contre les poches de l'EIIL en Syrie.

« En Irak, nous n'avons pas besoin de forces de combat », a-t-il déclaré au journal. « S'il y a une menace pour l'Irak, c'est la pénétration des cellules [de l'EIIL] à travers la Syrie », a-t-il déclaré.

Ses déclarations ont souligné la voie difficile recherchée par le Premier ministre dans ses relations avec les États-Unis et l'Iran, qui, en plus d'avoir une influence substantielle sur la politique intérieure irakienne, est également un fournisseur clé de gaz naturel et d'électricité pour le pays. Le Premier ministre a salué les liens économiques et sécuritaires étroits entre l'Iran et l'Irak lors d'une visite à Téhéran en novembre.

Il a déclaré au Wall Street Journal qu'il aimerait que l'Irak entretienne avec Washington des relations similaires à celles entretenues par l'Arabie saoudite et d'autres producteurs de pétrole et de gaz du golfe Persique, ajoutant qu'il prévoyait d'envoyer une délégation de haut niveau à Washington pour des entretiens avec des responsables américains. le mois prochain dans l'espoir d'une éventuelle rencontre avec le président américain Joe Biden.

« Je ne vois pas cela comme une chose impossible, de voir l'Irak avoir de bonnes relations avec l'Iran et les États-Unis », a déclaré al-Sudani.

*Source : Al Jazeera

