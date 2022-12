Quelques réflexions sur la situation (II)

Par Philippe de Saint Robert*

Emmanuel Macron avait une idée, qui était de gouverner en même temps sur tous les sujets. On pouvait espérer que cela introduirait de la fluidité dans une vie politique, sclérosée de longue date par un antagonisme droite-gauche qui ne dissimulait plus les secrètes affinités entre les protagonistes, au point de n’aboutir à rien. L’état du pays, tel que l’a trouvé Emmanuel Macron en prenant le pouvoir, pouvait justifier bien des audaces.

Emmanuel Macron a malheureusement échoué, faute de savoir lui-même qui il était et ce qu’il pensait. Ne revenons pas sur ses innombrables bourdes du type « il n’y a pas de culture française » … : d’où cela sortait-il, on ne le saura jamais. Sauf que cela s’apparente au déconstructivisme à la Sandrine Rousseau, ce qui n’est pas flatteur.

Le pire de ses échecs est sa politique européenne, axée sur ce qu’il est convenu d’appeler le « couple franco-allemand » -- couple très moderne qui s’apparente plutôt à l’union libre. Depuis le préambule imposé par Bonn au traité de l’Elysée sous l’injonction des Américains, nous savons que ce ne sera jamais un axe sûr. Cela n’a pas empêché le Président de nous sortir de son chapeau, sans nous prévenir et encore moins nous expliquer, un traité d’Aix-la-Chapelle en janvier 2019 qui n’a ni queue ni tête, pas plus que l’idée farfelue de « souveraineté européenne » dont personne ne veut et qui ne repose sur aucun critère juridique non plus qu’historique. Même carton pour le projet de « défense européenne » que les Allemands, les Polonais, et sans doute d’autres Etats, ne conçoivent qu’à Washington.

Le conflit ukrainien aura été le piège permettant au système atlantique flageolant de ressusciter grâce à Poutine et de nous récupérer. Macron ne semble pas s’être beaucoup forcé. Il avait plaidé qu’il ne fallait pas humilier Poutine, mais qu’a-t-il fait d’autre, sinon de jeter de l’huile sur le feu ?

Après avoir mis en cause l’ « État profond » du quai d’Orsay, repassé à l’atlantisme de grand-papa, Macron s’est montré incompétent en géopolitique la plus élémentaire. Et surtout en histoire. Je le renvoie à ce qu’écrivait Marie-France Garaud dans Marianne, le 2 mai 2014 : « Quelle mouche a donc piqué le président Obama pour que celui-ci se lance dans une offensive anti-russe sur la finalité de laquelle on s’interroge ? Et comment se fait-il que personne n’ait tenté de lui rappeler quelle importance historique, politique et religieuse revêtait Kiev dans l’histoire russe ? »

Car la manœuvre américaine consistant à monter l’Union européenne contre Moscou ne date pas d’hier, et la connaissance de cette manœuvre aurait dû éclairer une diplomatie française assujettie, qui n’avait rien fait pour rendre effectif les Accords de Minsk. De toute façon, l’échec patent de notre politique européenne nous rejetait immanquablement vers l’atlantisme qu’on avait préalablement déclaré en état de mort cérébrale.

L’affaire foireuse de notre ambassade à Kiev, révélée par Valeurs actuelles du 24 novembre dernier n’est malheureusement pas là pour relever la réputation de notre diplomatie, de toute façon appelée à disparaître (on cherchait peut-être un prétexte). Heureusement, nous avons une diplomatie sportive parallèle, avec un ministre des Sports qui ne craint pas d’illustrer la théorie brillante du en même temps en disant le contraire du président de la République. C’est à se demander si nous n’avons pas un gouvernement en barboteuse.

P.S.R.

*Philippe de Saint Robert est écrivain, ancien Commissaire général à la langue française (1984-1987)

