Un film documentaire sous-titré en français sur les pêcheurs de Gaza. Novembre 2022 (vidéo: 6:44)

Afin de montrer la volonté et la détermination des pêcheurs de Gaza et disposer d'un témoignage réel sur le courage et la ténacité de ces personnes de bonne volonté qui défient le blocus maritime au quotidien ,le réalisateur palestinien Yasser Agha a réalisé en novembre 2022 un court-métrage de 6 minutes, sous-titré en français ,sur ces pêcheurs très courageux qui continuent à exercer leur métier malgré leurs conditions de vie difficiles et les agressions israéliennes contre l'enclave palestinienne.

Sur la base d'un scénario écrit par l’écrivain et poète francophone Ziad Medoukh et à partir du concept de l’équipe francophone « Gaza la vie », le réalisateur a donné la parole à six pêcheurs de différentes régions de la bande de Gaza .

Ces pêcheurs déterminés et courageux sont: Ahmad, Ali, Fouad, Mahmoud, Nabil,Rawhi - qui exercent le métier de pêche dans cette région sous blocus.

Ils ont confirmé que la pêche est leur vie et leur seul revenu, c'est leur moyen de défier le blocus et le contexte, en dépit des difficultés telles que le manque de moyens et de matériel professionnel, le blocus maritime et les attaques de la marine israélienne au quotidien contre eux et contre leurs bateaux de pêche

" Être pêcheur à Gaza" montre ces pêcheurs de Gaza qui travaillent avec courage et humanité dans une région en détresse totale.

Ce film est un puissant témoignage de l'amour immuable des Palestiniens pour la vie malgré les mesures atroces de l'occupation, le contexte difficile et l'absence de perspectives ; il fait la démonstration que la vie continue dans cette région encerclée.

A travers " Être pêcheur à Gaza", les réalisateurs et les producteurs, assistés par l’équipe de "Gaza la Vie" et les jeunes francophones de la bande de Gaza, confirment que Gaza, grâce à ses pêcheurs déterminés et impliqués, garde l’espoir d’une vie meilleure et que la Palestine -toute la Palestine- continue à penser à l'avenir.

Ziad Medoukh, a salué le courage et la détermination de ces pêcheurs de bonne volonté, qui témoignent de leur désir d'aller de l'avant.

L'universitaire de Gaza a exprimé chaleureusement sa gratitude envers toute l'équipe bénévole : réalisateurs, photographes, techniciens, et jeunes francophones, pour leurs efforts et leur contribution à la sortie de ce remarquable film réalisé sans aucun soutien interne ni externe.

Il a remercié Laurent Baudoin pour sa révision.