« Des dirigeants britanniques dînent avec ceux qui fomentent l’assassinat de mon mari.» – Entretien avec Stella Assange

« Le traité d’extradition entre les États-Unis et le Royaume-Uni interdit explicitement les extraditions pour des délits politiques, déclare Stella. C’est donc l’un des aspects très évidents pour lesquels l’extradition devrait être bloquée. Et en fait, lorsque l’acte d’accusation a été prononcé pour la première fois, il y avait tous ces commentateurs juridiques, je me souviens à l’époque, enfin, un ou deux, mais des gens importants, qui ont dit : « et bien, cela ne peut pas vraiment être un projet d’extradition sérieux, parce que bien sûr, il sera bloqué. »

Elle fait une pause. « Selon l’acte d’accusation, Julian est accusé de conspirer avec une source pour publier des informations : recevoir ces informations de la source, posséder ces informations et les communiquer au public. C’est du journalisme. Et si vous définissez le journalisme comme un crime, alors Julian est coupable et il n’a pas de défense. »

« C’est une punition en soi. Le fait même qu’il soit en prison pour avoir exercé son droit de demander et d’obtenir l’asile… c’est un droit qui est inscrit dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. C’est un droit reconnu depuis longtemps que chaque personne possède. Et il a violé un détail technique, et qui est généralement traité comme un détail technique s’il y a une raison suffisante pour violer la caution. Dans ce cas, il y en avait indéniablement une. »

« Je pense qu’ils le gardent à Belmarsh parce qu’ils peuvent s’en contenter, parce que c’est le moyen le plus efficace de le faire taire, précisément à cause de ce régime extrême qui fait la réputation de Belmarsh », dit Stella.

« Ce n’est pas comme on imagine la prison, comme on la voit à la télévision, dit Stella. Les prisonniers ne s’assoient pas ensemble quand ils mangent. Ils doivent faire la queue pour récupérer leur nourriture et ensuite ils doivent manger dans leur propre cellule. L’isolement est la norme. Parfois, ils sont autorisés à sortir pour aller chercher des médicaments, de la nourriture ou aller dans la cour, ce qui devrait être le cas une fois par jour pendant une heure, mais dans la pratique, c’est moins. Les visites sociales et juridiques ont lieu quelques fois par semaine, voire plus. Parfois, les visites sont annulées, comme lors du décès de la reine. »

Elle poursuit : « Julian est dans sa cellule plus de 20 heures par jour, mais cela varie d’un jour à l’autre. Pendant le confinement, lors de la semaine critique où il y avait une épidémie de Covid dans son aile, c’était 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

« Belmarsh compte environ 800 prisonniers, et c’est un régime très dur car la prison accueille des délinquants très importants, explique Stella. Il y a aussi des personnes en détention provisoire pour des délits mineurs. Et il y a des gens qui sont comme Julian, qui ont un certain aspect politique. Chacun est traité comme s’il était un délinquant grave. C’est ce qui distingue Belmarsh des autres prisons. »

« Parfois, c’est vraiment, vraiment très difficile pour lui, et parfois, lorsqu’il peut voir les enfants, lorsqu’il est avec les enfants, lorsqu’il y a des progrès dans l’affaire, alors il est plein d’énergie, ajoute-t-elle. Et il est stimulé par tout le soutien qu’il voit en sa faveur. Il reçoit constamment des lettres et des témoignages de soutien. »

« Ces concepts d’indépendance et d’équité sont les seules choses qui se dressent entre nous et une obscurité totale du pouvoir brut où ils peuvent juste vous écraser. »

Cette affaire a été décrite comme la plus grande menace pour le Premier amendement aux États-Unis et la liberté de la presse dans le monde depuis des générations. Les groupes de défense de la liberté d’expression et de la liberté de la presse du monde entier ont condamné les poursuites américaines et l’emprisonnement britannique.

Elle ajoute : « Le profil de Julian était également beaucoup plus éminent que celui du rédacteur en chef du journal le plus connu du Royaume-Uni, par exemple, la plupart des gens ne savent pas qui est-ce. Donc Julian dérangeait et il bouleversait le paysage. Je pense qu’il y avait beaucoup de jalousie. Mais ces petits problèmes personnels entre journalistes, c’est un peu endémique au journalisme ou à une partie de la classe des journalistes je dirais. Ce qui a eu un tel effet pernicieux parce que Julian est un cas d’école. »

« C’est une expérience de pensée très intéressante, dit Stella. Si les journaux, en particulier ceux qui ont collaboré avec WikiLeaks, c’est-à-dire non seulement le Guardian , mais aussi le Telegraph, Channel Four , la BBC et l’Independent , avaient tous conclu des accords avec WikiLeaks pour publier ces documents, cela aurait été une entreprise commune, une entreprise de publication conjointe.

L’absence de soutien de la part des grands journalistes britanniques a été remarquée tout au long de la saga Assange. Aucun journal britannique n’a lancé de campagne en faveur de sa libération, et aucun journal n’a fait la moindre enquête sur la procédure judiciaire. Cette situation contraste avec celle des médias en Italie, en Espagne, en Allemagne et aux États-Unis.

Elle poursuit : « Ce sont des concepts, c’est la seule chose qui se tient entre nous et une obscurité complète du pouvoir brut où ils peuvent juste vous écraser. Je dois donc rester optimiste et croire que les tribunaux peuvent racheter cette situation, car l’alternative est qu’il n’y a que l’obscurité. »

« La réalité est que l’exécutif dîne avec des gens qui complotent l’assassinat de mon mari. Je ne sais même pas comment aborder l’explication de cette réalité. D’une certaine manière, plus vous voyez la noirceur de la situation, plus je deviens une sorte de libéral classique, dans le sens où la seule chose que nous avons est l’insistance sur les principes d’indépendance, de justice, d’équité et toutes ces choses, parce qu’il n’y a rien d’autre. »

« Il y a une déconnexion entre ce que nous disons de la démocratie et de la séparation des pouvoirs, et l’indépendance du judiciaire et de l’exécutif », dit Stella.

Il devrait être clair pour tout observateur indépendant que le système judiciaire et pénal britannique a été infiltré par l’État dans l’affaire Assange. Les preuves sont publiques et nombreuses.

Une guerre d’usure

En 2016, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a constaté qu’Assange était détenu arbitrairement par la Grande-Bretagne depuis 2010. Le rapporteur spécial de l’ONU sur la torture, Nils Melzer, a ensuite accusé les Britanniques de « torturer » Assange. Les deux histoires ont été à peine couvertes par les médias britanniques.

« Pendant les neuf premières années, jusqu’à ce qu’il soit traîné hors de l’ambassade, il n’a jamais été inculpé et il y a eu un échec total et catastrophique à en rendre compte avec précision. Je pense qu’à l’heure actuelle, la presse se trouve dans une position un peu délicate, car les récits qu’elle a véhiculés pendant si longtemps ne correspondent pas à la réalité. Et le public le perçoit… Il y a un type en prison depuis trois ans et demi qui n’a pas été condamné pour quoi que ce soit, et cela concerne la publication de crimes de guerre. »

Stella pense que cela corrompt l’ensemble du corps politique. « Je pense que c’est une guerre d’usure, dit-elle. Je pense qu’il y a des gens au sein des gouvernements américain et britannique qui comprennent à quel point toute cette affaire est cancéreuse, à quel point elle est nuisible, parce qu’elle corrompt, n’est-ce pas ? »

Elle poursuit : « Afin que cela continue, cela corrompt le système à tous les niveaux. Mais il y a aussi les intérêts à court terme, par exemple aux États-Unis, où l’on se dit que tant qu’il est en prison dans une autre juridiction, on n’a pas à s’en inquiéter. »

« Pour le Royaume-Uni, ajoute-t-elle, c’est : Nous pouvons rejeter la faute sur les États-Unis et le faire taire en prétextant qu’il risque de s’enfuir s’il est libéré. »

Stella affirme que la persécution de son mari entrave la capacité du Royaume-Uni et des États-Unis à se projeter sur le plan international au sein des institutions. « Par exemple, si les États-Unis et le Royaume-Uni commencent vraiment à saper le système des Nations Unies et le système juridique international de manière aussi flagrante. Alors tout s’écroule. Et bien sûr, ce sont des empires. »

La corruption a commencé des années auparavant, soutient Stella. « La sape de ces systèmes est devenue institutionnalisée et systématique pendant la soi-disant « guerre contre le terrorisme ». Au départ, elle était tournée vers l’extérieur – des sites noirs dans d’autres pays et des régimes de torture par le biais de dérogations – mais aujourd’hui, elle a été fondamentalement internalisée dans le système britannique et dans le système américain. »

Elle ajoute : « Si Julian est extradé vers les États-Unis, ils suppriment le Premier amendement, et le Premier amendement est la seule chose qui distingue les États-Unis de toutes les autres superpuissances. Ils ont un principe de liberté d’expression fort qui a fonctionné. Le Royaume-Uni l’est moins. Mais en tant que principe, c’est un contrepoids aux aspects bruts et sombres de l’Etat. Si vous commencez à l’affaiblir et à le miner, ce qui se passe à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni, en maintenant Julian en prison, alors vous corrompez fondamentalement l’ensemble du système. »

« Trop, c’est trop »

En mai, une nouvelle administration progressiste a été élue en Australie sous la direction d’Anthony Albanese. Elle a fait naître l’espoir que le pays d’origine d’Assange pourrait enfin exercer une certaine pression diplomatique pour forcer sa libération.

Albanese, en tant que chef du Parti travailliste, a déclaré en février 2021 : « Trop, c’est trop. Je ne vois pas à quoi sert de garder Julian Assange incarcéré. » Le précédent Premier ministre Scott Morrison était proche de l’administration Trump, et aurait eu l’ancien directeur de la CIA Mike Pompeo en numérotation rapide sur son téléphone pendant deux ans.

« C’est un changement par rapport au gouvernement précédent dans le sens où ils étaient complètement en phase avec les États-Unis, dit Stella. Il n’y avait pas de questionnement sur ce qui se passait, il n’y avait pas d’effort pour trouver une solution. Avec le nouveau gouvernement australien, il y a une position selon laquelle ils veulent trouver une solution et leur position, telle qu’ils l’ont exprimée, est que trop c’est trop, et ainsi de suite. Comment cela se traduit-il dans la réalité ? Julian n’est pas encore libre, et c’est la seule mesure. »

Elle poursuit : « Je ne sais pas ce qui se passe ou si cela se passe, mais il n’y a eu aucun résultat, et cela fait déjà de nombreux mois qu’ils sont au gouvernement. L’autre aspect est de savoir comment il est possible qu’un citoyen australien au Royaume-Uni soit recherché pour extradition par les Etats-Unis ? Je pense que cela a à voir avec la citoyenneté qui, dans la pratique, devient plus faible et presque insignifiante. Je pense que c’est l’Australie qui a exprimé qu’elle avait quelque chose comme une souveraineté conjointe avec les États-Unis au niveau de l’état de sécurité de ces Five Eyes. »

L’alliance de renseignement Five Eyes comprend l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, la Grande-Bretagne et les États-Unis.

« Il y a quelque chose d’autre qui se passe et qui façonne les états changeants tels que nous les comprenons traditionnellement. Si vous avez ces cinq pays qui fonctionnent comme un seul cerveau, cela dilue la citoyenneté dans chacun de ces pays d’une manière que nous ne comprenons même pas, et je pense que cela fait partie de l’équation. »