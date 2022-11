La nouvelle guerre mondiale de l’Occident

Par Manlio Dinucci (revue de presse : Byoblu – 18/11/22)*

Le bombardement médiatique avec les armes de distraction de masse s’intensifie. Il y a quelques jours la Pologne annonce avoir été frappée par deux missiles russes, les grands médias diffusent la nouvelle, l’alarme se déclenche, Moscou communique que c’est un faux mais personne n’écoute. Puis l’OTAN admet que l’accident a été causé par un missile ukrainien, mais les jeux désormais sont faits.

Autre arme de distraction massive, la nouvelle donnée par le quotidien britannique Mirror : le philosophe russe Alexander Douguine aurait demandé que le président Poutine soit renversé et tué. Les grands médias diffusent la nouvelle à l’échelle mondiale, puis arrive l’infirmation de Douguine lui-même, mais elle est largement ignorée.

Dans la guerre médiatique se distingue notre presse dominante qui, tandis qu’elle diffuse ces fausses nouvelles et d’autres, cache d’importantes informations provenant de sources officielles, comme par exemple : la quantité d’armes et munitions que l’OTAN et l’Union Européenne fournissent à l’Ukraine est telle qu’elle rend nécessaire la reconstitution des stocks avec un énorme coût en argent public.

La même technique est utilisée dans les compte-rendus d’événements internationaux, comme la rencontre au G20 entre le président Biden et le président chinois Xi. On se limite à rapporter les mots de Biden disant que la rencontre avec Xi a été “ouverte et sincère” mais on cache le fait que, dans la National Defense Strategy 2022, les États-Unis déclarent être “prêts à dominer dans un conflit, en donnant la priorité au défi de la Chine dans la région de l’Indo-Pacifique, et au défi de la Russie en Europe”.

Du plus grand document stratégique étasunien émerge le cadre d’un monde qui se rapproche du gouffre de la guerre nucléaire, poussé par un Occident de plus en plus minoritaire, prêt à tout pour ne pas perdre le rôle dominant qu’il exerce depuis des siècles. Mais tout cela est caché sous la chape du silence médiatique.

Bref résumé de la revue de presse internationale Grandangolo Pangea de vendredi 18 novembre 2022 à 20h30 sur la chaine TV italienne Byoblu

https://www.byoblu.com/2022/11/18/la-nuova-guerra-mondiale-delloccidente-grandangolo-pangea/

Traduit de l’italien par M-A P

