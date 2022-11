L'Irak et la Russie discutent des moyens de renforcer les relations bilatérales

Par Omar Alothmani (revue de presse : Agence Anadolu – 24/11/22)*

L'Irak et la Russie ont discuté, jeudi, des moyens de renforcer les relations bilatérales, ainsi que d'un certain nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun.

C’est ce qui ressort d'un entretien téléphonique entre le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani et le président russe Vladimir Poutine, selon l'agence de presse officielle irakienne INA.

Lors de cet appel téléphonique, Al-Sudani a souligné « la volonté du gouvernement irakien de maintenir des relations avec la Russie dans divers domaines », rapporte l’agence INA qui cite le Premier ministre irakien.

Al-Sudani a ajouté que son gouvernement « poursuivait dans le cadre de ses relations diplomatiques une politique d'ouverture et de coopération avec l'environnement régional et international de l’Irak ».

La même source a indiqué que « Poutine et Al-Sudani ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays ainsi que d'un certain nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun ».

Selon l’agence de presse INA, Poutine a félicité Al-Sudani pour la formation du gouvernement, et lui a souhaité plein succès dans sa nouvelle mission.

Le président russe a également réitéré « la volonté de Moscou d’étoffer ses relations avec Bagdad, et d'ouvrir de nouveaux horizons pour la coopération bilatérale », ajoute la même source.

Traduit de l’arabe par Majdi Ismail

*Source : Anadolu