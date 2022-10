L'Algérie annonce le lancement des manœuvres militaires maritimes avec la Russie

Texte par RFI (revue de presse – 20/10/22)*

Les manœuvres avec Moscou dureront quatre jours et auront lieu en Méditerranée. Dans un communiqué, le ministère de la Défense algérien affirme qu'un groupe de navires militaires russes sont amarrés en Algérie sans préciser le lieu. Ces exercices s'effectuent dans le cadre de la coopération militaire entre les forces des deux pays, ajoute le ministère. L’Algérie entretient des relations privilégiées et stratégiques avec la Russie, surtout dans le domaine militaire.

Les exercices qui ont lieu actuellement en Méditerranée ne sont qu'une étape d'une longue série de manœuvres militaires communes inaugurées en 2017 entre Alger et Moscou. Depuis, les fortes convergences entre les armées algérienne et russe ne cessent de progresser, surtout en matière d’interopérabilité.

D'autres exercices militaires auront lieu en novembre prochain, sur le territoire algérien, à Bechar précisément, région désertique située non loin de la frontière marocaine. 80 militaires russes et autant d'algériens participeront alors à ces manœuvres dont le but est de lutter contre les groupes terroristes au Sahel.

Après les premières participations des Algériens aux jeux militaires qu’organisent Moscou tous les ans, une partie de ces compétitions militaires russes, se sont déroulés pour la première fois, en 2021, sur le territoire algérien.

Ces manœuvres militaires communes sont de plus en plus importantes. Il y a un an et demi, les forces spéciales algériennes sont allées s'entraîner dans le Caucase du Nord, précisément au Daghestan.

En septembre dernier, une centaine de militaires algériens ont participé aux exercices militaires Vostok 2022, qui se sont déroulés à l'extrême est de la Russie continentale. Des exercices auxquels participent les plus proches alliés du Kremlin.

