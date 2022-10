11e anniversaire de l’assassinat de Mouammar Kadhafi

A l’occasion de la commémoration du 11e anniversaire de l’assassinat de Guide Mouammar Kadhafi, le Comité International pour la Défense des Droits du Peuple Libyen, organise une conférence sur le sujet:



« La Libye aujourd'hui, entre l’ingérence étrangère et la tyrannie des milices »



Le Comité à l’honneur de vous inviter à cette conférence qui se déroulera le 23 octobre 2022 à partir de 13h45, à l’hôtel Novotel Gare Montparnasse, à Paris:



Novotel Gare Paris Montparnasse

17 rue du Cotentin

75015 PARIS

FRANCE



Programme de la conférence:



13H45 - Accueil des participants



14h00: Ouverture de la conférence et allocution du comité international

Hommage au Guide Mouammar Kadhafi

Par:

Mme Nicole Tremoulet

Psychologue

Directrice adjointe du Comité Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'Association des amitiés franco-libyennes



14h15: "Rétablir les responsabilités de l'assassinat du Leader Mouammar Kadhafi : une obligation juridique et morale"

Par:

Maître Marcel Ceccaldi

Avocat près la Cour d’Appel de Paris



Commentaire:

Maître Elie Hatem

Docteur en Droit

Avocat au Barreau de Paris et à la Cour Pénale Internationale de La Haye



15h45: "La partition de la Libye… un plan sérieux!

Qui est derrière et pourquoi?"

Par M. Riadh Sidaoui,

Directeur du Centre Arabe des Études Politiques et Sociales à Genève



Commentaire:

M. Malik Boumediene

École de droit Université de Toulouse



16h15: "Mouammar Kadhafi, 11 ans après sa disparition, les conséquences pour l' Afrique et le monde entier"

Par M. Mamadou Talla Mbaye,

Président du conseil d'administration de l'association panafricaine KAMUNITY.

Commentaire:

Mme Sadio Kante

Journaliste



16h45: Pause-café



17h00: Eloges



Mme Saida Agrebi

Présidente

OISAT/WASAT Internationale



Dr. Zouhra Mansour

Ancienne diplomate



Dr. Mustafa Fetouri

Universitaire et journaliste indépendante



17h15: Projection d'une vidéo sur les conséquences de la guerre de l’OTAN en Libye en 2011

Commentaire:

Mme Ginette Skandrani



17h30: Communiqué de la conférence

Conférence modérée et présidée par :

Mme Nicole Tremoulet

Maître Elie Hatem