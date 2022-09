Analyse – Al-Andalous, contrée amazighe

Un billet de 5 livres sterling porte le portrait de Târiq Ibnou Zayyâd contemplant Jabal Târiq, qui porte son nom et d’où Gibraltar tire son nom. (worldbanknotescoins.com)

Par Dr Mohamed Chtatou (revue de presse : Article 19.ma – 6/9/22)*

Les musulmans qui envahirent la péninsule ibérique en 711 étaient principalement des Imazighen, et étaient dirigés par un Berbère, Ṭâriq Ibnou Zayyâd, bien que sous la tutelle du calife arabe de Damas et de son vice-roi nord-africain, Mousâ Ibnou Noussair. La deuxième armée mixte des Arabes et des Berbères est arrivée en 712 sous la direction d’Ibn Noussair lui-même. Ils auraient aidé le calife omeyyade cAbd ar-Raḥmân Ier en al-Andalus, car sa mère était très probablement amazighe. Au cours de l’ère at-ṭawâ’if, les petits rois provenaient de divers groupes ethniques.

Un certain nombre de dynasties amazighes ont émergé au cours du Moyen Âge dans Tamazgha et en al-Andalus. Les plus notables sont les Zīrides (973-1148) et les Ḥammâdides (1014-1152) respectivement en Ifrîqya et en Ifrîqya occidentale, ainsi que les Almoravides (1050-1147) et les Almohades (1147-1248) au Maroc et en al-Andalus, les Ḥafṣides (Ifrîqya, 1229-1574), les Ziyânides (Tlemcen, 1235-1556), les Marînides (1248-1465) et les Waṭṭâsîdes (1471-1554) au Maroc.

Le grand Târiq Ibnou Zayyâd

Tarîq Ibnou Zayyâd (en arabe : طارق بن زياد (Ṭâriq Ibnou Zayyâd)), en berbère : ⵜⴰⵔⵉⵇ ⵓ ⵣⵉⵢⴰⴷ (Târiq u Zayyâd),15 November 689-11 April 720), avec 7 000 Amazighs musulmans, a traversé le détroit en navires par petits contingents. Lorsque ses soldats sont arrivés en Europe, Târiq les a dirigés vers une pente, qui a pris le nom de « Jabal Târiq » (le rocher de Tariq), actuellement appelé Gibraltar, et les a encouragés à vaincre ou à mourir. Ils n’avaient aucun objectif de rentrer chez eux.

On dit qu’il a vu en rêve le Prophète Mohammad qui lui dit :

« Prends courage, ô Tariq ! Et accomplis ce que tu es destiné à accomplir ».

Puis il vit le Messager d’Allah et ses compagnons entrer dans al-Andalous. Târiq Ibnou Zayyâd se réveilla avec un sourire, et à partir de ce moment, il ne douta guère de sa victoire. Il était plein d’énergie et était prêt à livrer bataille pour une noble cause.

Il a courageusement mené la bataille contre les Wisigoths et a prononcé l’un des meilleurs discours à ses soldats pour les motiver. Pendant la » bataille de Guadalete « , Târiq a dit :

« Oh mes guerriers, où voulez-vous fuir ? Derrière vous, il y a la mer, devant vous, l’ennemi. Il ne vous reste plus que l’espoir de votre courage et de votre constance ».

La retraite est facile quand on en a le choix. Donc, pour lui, c’était tout ou rien. Il a forcé ses hommes à être constants pendant la bataille et leur a dit que la victoire était la seule voie possible.

Avec l’aide des Goths et des Juifs, il a réussi à faire plier l’armée des Wisigoths, qui avaient l’habitude de persécuter les Juifs et les Goths espagnols. Il est également connu pour avoir conquis Tolède, Cordoue et finit par dominer plus des deux tiers de la péninsule ibérique en quelques années. Selon de nombreuses traditions historiques, Târiq Ibnou Zayyâd a été rappelé à Damas par le calife où il a été accusé de détournement de fonds.

Târiq Ibnou Zayyâd est considéré comme l’un des plus importants commandants militaires de l’histoire ibérique. Il était initialement l’adjoint de Moussâ Ibnou Noussair en Afrique du Nord et fut envoyé par son supérieur depuis la côte nord du Maroc pour lancer la première poussée de la conquête du royaume wisigothique (comprenant l’Espagne et le Portugal actuels).

C’était une époque où l’empire omeyyade étendait agressivement sa juridiction. Enfin, ils atteignirent les frontières de l’Afrique et de l’Europe – une frontière séparée par l’étroite bande d’un détroit. Le premier commandant à traverser ce détroit et à poser le pied sur le sol européen n’était autre que Târiq Ibnou Zayyâd. Guerrier courageux et redoutable, Târiq était un fin stratège. Il a profité du moment où les souverains chrétiens d’Andalousie étaient plongés dans une guerre civile pour les attaquer et finalement les vaincre. Après avoir conquis le sol andalou, Târiq a avancé vers Paris mais a été anéanti dans les montagnes des Alpes. Târiq est également contraint de battre en retraite car les califes craignent de perdre le contact avec lui. Dès lors, l’Andalousie est devenue l’une des étoiles brillantes de l’Europe au milieu de l’âge des ténèbres.

Le roi gothique Roderick rassembla une grande armée de plus d’un million de soldats. Târiq a également été renforcé par les 5 000 soldats envoyés par Moussâ Ibnou Noussair et disposait désormais d’une armée de 12 000 hommes. Les deux armées se rencontrent à l’embouchure du fleuve Barbet, sur les rives d’un lac de la Janda, et se livrent une bataille décisive le 9 juillet 711. Les deux armées étaient inégalement opposées. Les Chrétiens furent complètement vaincus avec des pertes terribles. Le roi Roderick se noie dans la rivière. Cette glorieuse victoire de Târiq démoralisa les Espagnols, et ils n’osèrent plus affronter ouvertement les musulmans.

Ainsi, les armées de Târiq ne rencontrèrent que peu d’obstacles à l’intérieur de l’Espagne. C’était une marche victorieuse d’un endroit à l’autre de la péninsule. Târiq avait divisé sa petite force armée en quatre groupes et ainsi il avait envoyé l’un de ses lieutenants vers Cordoue, l’autre vers Malaga, le troisième vers Grenade, et lui-même, à la tête du corps primaire, marchait à la hâte sur Tolède, la capitale de l’Espagne. Cette charge de zones urbaines ne donna lieu à aucune opposition. Les Goths furent mis hors d’état de nuire par la rapidité du développement de Târiq et la gravité de ses coups. Les armées gothiques se sont enfuies devant lui. Les masses maltraitées d’Espagne ont salué les musulmans comme leurs libérateurs. Le traitement exemplaire de Târiq et de ses hommes l’ont charmé auprès des races vaincues.

L’affrontement le plus féroce de toute la mission se déroula à Écija, ce qui entraîna le triomphe des pouvoirs de Târiq. Tolède, la capitale de l’Espagne, céda en outre après une petite obstruction. C’est là que Târiq est rejoint par son chef Moussâ Ibnou Noussair, le vice-roi musulman d’Afrique. Désormais, les deux commandants se déplacent l’un après l’autre et, en moins de deux ans, toute l’Espagne est aux mains des musulmans et le Portugal est vaincu quelques années plus tard. Il s’agit de la dernière et de la plus glorieuse des grandes croisades arabes et elle a entraîné l’extension de l’univers musulman à la plus grande région d’Europe jamais détenue par les musulmans. Par sa rapidité d’exécution et l’intégralité de son accomplissement, cette entreprise en Espagne occupe une place inédite dans les annales militaires médiévales.

Târiq aurait pu facilement conquérir l’ensemble de l’Europe qui tombait à ses pieds. Rien ne pouvait arrêter son avancée triomphale, mais la Providence voulait dire autre chose. Il fut convoqué par le calife à Damas alors qu’il projetait de conquérir l’Europe. Obéissant à l’ordre du calife, il atteignit Damas le plus rapidement possible et fit preuve d’une rare discipline. Târiq y mourut plus tard.

La première référence à lui semble être dans la Chronique mozarabe, écrite en latin en 754, qui bien qu’écrite dans la mémoire vivante de la conquête de l’Espagne, se réfère à lui à tort comme Taric Abuzara.

Toutefois, la référence arabe la plus ancienne semble être le géographe marocain du XIIe siècle al-Idrîssî, qui le désigne comme Ṭâriq Ibnou cAbd Allâh Ibnou Wanamou az-Zanâtī. La majorité des chercheurs s’accordent sur le fait qu’il était un berbère. L’un des aspects de la singularité de l’Espagne médiévale peut être vu dans la composition de la force d’invasion musulmane : la majorité des guerriers communs de l’armée était en fait les Berbères plutôt que les Arabes. Al-Maqqarī cite plusieurs sources qui mentionnent la composition de l’armée de Ṭāriq. L’une d’elles indique que Moussâ lui donna le commandement

« d’une armée composée principalement de Berbères et d’esclaves, très peu seulement étant d’authentiques Arabes ».

Une autre source mentionne que les forces étaient presque entièrement composées de Berbères avec seulement quelques Arabes, puis al-Maqqarī mentionne que les chroniqueurs Ibn Ḥayyân et Ibn Khaldoun avaient enregistré le pourcentage de « principalement Berbères » et « 10.000 Berbères et 3.000 Arabes », respectivement, qui démontrent un modèle clair de la majorité berbère. La société des Berbères semble avoir apporté une solution unique à la carence en guerriers d’origine arabe, qui n’a aucun parallèle nulle part à cette échelle.

