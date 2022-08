Les Etats-Unis massacrent des civils dans les guerres au Moyen-Orient (rapport)

Radio Chine Internationale (revue de presse – 9/8/22)*

Les Etats-Unis ont commis des crimes en lançant des guerres au Moyen-Orient et dans les régions voisines, pendant lesquelles des tueries de masse de civils ont eu lieu, indique un rapport publié mardi par la Société chinoise pour les études des droits de l'homme (CSHRS, ONG).

Les Etats-Unis ont créé "une catastrophe humanitaire rarement vue dans le monde" en lançant avec leurs alliés la guerre du Golfe (1990-1991), la guerre d'Afghanistan (2001-2021), la guerre d'Irak (2003-2011), et en s'engageant dans celles de Libye et de Syrie, note le rapport intitulé "Les Etats-Unis commettent des crimes graves de violation des droits de l'homme au Moyen-Orient et au-delà"

Plus de 174.000 personnes ont été directement tuées dans la guerre en Afghanistan, y compris plus de 47.000 civils, précise le rapport, citant une enquête de l'université américaine Brown.

En 2003, après avoir contourné les Nations Unies et violé le principe fondamental du droit international interdisant le recours à la force, les Etats-Unis ont lancé la guerre d'Irak avec des justifications inventées de toutes pièces.

Selon le rapport, entre 2003 et 2021, environ 209.000 civils irakiens sont morts dans la guerre et des conflits violents, tandis qu'environ 9,2 millions d'Irakiens sont devenus des réfugiés ou ont été forcés de quitter leur patrie.

L'intervention militaire américaine a fait au moins 350.000 morts en Syrie, déplacé plus de 12 millions de personnes et laissé 14 millions de civils dans un besoin urgent d'aide humanitaire, rappelle le rapport, citant des données des Nations Unies.

Notant que les guerres menées par les Etats-Unis ou auxquelles ils ont participé ont coûté la vie à des centaines de milliers de civils innocents, le rapport déplore que ceux qui ont commis ces crimes "échappent souvent à la responsabilité de leurs actes illégaux et criminels".

"Le massacre gratuit de civils par les troupes américaines à l'étranger constitue sans aucun doute un crime contre l'humanité", conclut le rapport.

*Source : Radio Chine Internationale