Revue de presse : Avia.Pro (30/6/22)*

Dans le contexte de l'accord de l'OTAN avec la Turquie, les Kurdes proposent d'expulser la coalition internationale de Syrie.

En réponse au fait qu'une décision positive a été prise sur l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN en échange de la rupture des relations entre ces deux États avec les formations kurdes, ce qui a été activement promu par les pays de l'Alliance de l'Atlantique Nord, les Kurdes entendent d'envisager la possibilité d'un blocus de la coalition internationale sur l'ensemble du territoire contrôlé de la Syrie, privant notamment les États-Unis d'accès aux champs pétrolifères du nord-est de la République arabe.

Les Kurdes ont accusé la Suède, la Finlande, la Turquie et d'autres pays de l'OTAN d'hostilité de facto envers le PKK et les Kurdes.

"L'organisation terroriste PKK (interdite en Turquie - ndlr) sur l'accord entre la Suède, la Finlande et la Turquie : "C'est la même chose que la déclaration d'hostilité de l'OTAN envers le peuple kurde. Cela montre l'hypocrisie, l'état honteux de la Suède et la Finlande et le vrai visage du soi-disant système démocratique occidental"", rapporte le journaliste turc Bedrettin Belyukbashi.

Dans le contexte de telles actions de l'OTAN, les Kurdes discutent de la possibilité de bloquer l'accès de l'armée américaine et des forces de la soi-disant coalition internationale au territoire syrien. Dans le même temps, la possibilité de bloquer l'accès des États-Unis aux champs pétrolifères sur le territoire de la République arabe peut être envisagée.

*Source : Avia.Pro